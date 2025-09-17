Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación comprométese a ampliar o colexio Quiroga Palacios de Santiago

As Anpas entregaron onte un escrito ao conselleiro Román Rodríguez no que denunciaron que o centro non conta cos espazos mínimos esixidos

Román Rodríguez recibe o escrito da Anpa durante a visita ao colexio Quiroga Palacios de Santiago

Román Rodríguez recibe o escrito da Anpa durante a visita ao colexio Quiroga Palacios de Santiago / Cedida

Lorena Rey

Santiago

As denuncias presentadas dende o curso pasado polas familias do Quiroga Palacios ante os problemas de falta de espazo no colexio foron comunicadas ao conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante a visita que realizou onte ao centro. O departamento autonómico garante que existe un compromiso «firme» para ampliar o centro e que este mesmo ano está previsto «contratar o proxecto».

«Ata o día de hoxe a Anpa non recibiu resposta da Consellería ás demandas de espazo nun centro que non conta cos espazos mínimos contemplados no Real decreto 132/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación infantil, a educación primaria e a educación secundaria», explicaron dende a asociación de nais e pais. Entre os espazos mínimos dos que carece o CEIP Quiroga Palacios están o patio semicuberto para Primaria, ximnasio, «espazos axeitados para apoio a alumnado con necesidades específicas» ou «un espazo por cada seis unidades para desdobramento e outras actividades de apoio».

Dende a Anpa indican que este incumprimento dos mínimos legais para calquera centro «provoca que o alumnado teña que facer educación física nos corredores ou que se limite o uso do patio de recreo os días de choiva».

Escrito sen resposta

Ante esta situación, dirixíronse en xullo e setembro do ano pasado a Educación indicando que «o centro debería ter dúas unidades por curso e que, no entanto, chega a tres e a catro». Sen embargo, inciden en que non tiveron resposta do goberno galego. Ademais, a denuncia da Anpa motivou a apertura dunha investigación por parte da Valedora do Pobo «que tamén continúa á espera de resposta».

Aproveitando a visita do conselleiro ao centro para dar unha rolda de prensa, a Anpa entregoulle os escritos rexistrados na Consellaría de Educación. Indican, que Rodríguez «comprometeuse a executar as obras necesarias para dotar o centro de todos os espazos que legalmente lle corresponden».

Dúas aulas máis

Dende a Consellería de Educación lembran que ante a falta de espazos no centro, e atendendo precisamente a unha petición do equipo directivo, a Xunta «acondicionou a antiga vivenda do director para uso educativo con novos espazos para aulas, o que supuxo un investimento de 48.000 €». Esta actuación permitiu a creación de dúas aulas na planta baixa (xa en funcionamento o pasado curso) e otras dúas na planta primeira, dispoñibles desde este curso, precisan a EL CORREO GALLEGO fontes do departamento que dirixe Román Rodríguez.

A maiores, indica Educación, «hai un compromiso firme de ampliación do centro e, de feito, a Consellería está ultimando o informe de necesidades para, posteriormente, este mesmo ano proceder á contratación do proxecto de ampliación».

