Grandes retenciones en la AP-9 a la altura de Santiago por la colisión entre dos vehículos

Según informa el 112 Galicia no hay que lamentar daños personales y el tráfico se restableció en torno a las 8.30 horas

Lucía Martínez

La colisión entre dos vehículos en la AP-9 ha provocado grandes retenciones a primera hora de este miércoles a la altura de Santiago en dirección A Coruña.

En concreto, el siniestro se registró en la zona del barrio de San Lázaro, junto a una de las entradas a la capital gallega.

Según informa el 112 a EL CORREO GALLEGO, la voz de alarma fue dada en torno a las 7.45 horas y no hay heridos. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias y de la Guardia Civil.

Si bien a primera hora se han formado largas colas de coches, desde emergencias informan que el tráfico se restableció sobre las 8.30 horas.

