Innovadora investigación da USC: elaboran films biodegradables coa pel do atún
A tese da investigadora do Cretus, Cristina Gallego, que logrou o sobresaliente cum laude, terá unha potencia aplicación en sectores como o da industria alimentaria
L.R.
Convertir a pel do atún en xelatina funcional para a fabricación de films biodegradables foi o o reto ao que se afrontou a investigadora do Cretus (Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais) da USC, Cristina Gallego. Desta maneira proporciona unha solución sostible que pecha o ciclo de valorización dos subprodutos mariños.
Os métodos tradicionais de extracción utilizan substancias químicas e son moi custosos en termos de enerxía, polo que se busca avanzar cara a técnicas máis limpas e sostibles como o emprego de disolventes alternativos, entre os que se atopan os eutécticos: líquidos resultantes da mestura de substancias sólidas que non poderían ser empregadas como disolventes de xeito individual.
O principal obxectivo da tese, que obtivo o sobresaliente cum laude, foi optimizar o proceso de extracción de xelatina a partir da pel de atún para maximizar o rendemento e as propiedades do produto final. Para iso, empregouse unha metodoloxía baseada na utilización de disolventes eutécticos seguros e sostibles con exploración de variables como o tempo, a temperatura e a proporción de disolvente para definir as condicións óptimas do proceso. Atopouse que o esquema de proceso máis axeitado para conseguir unha xelatina de alta calidade era o consistente nunha primeira etapa de maceración da pel no disolvente eutéctico (constituído por urea e acetato de sodio trihidratado) a baixa temperatura, seguida dunha etapa simple de extracción con auga morna. Ademais, durante a estadía da investigadora na School of Food & Nutritional Sciences da University College Cork (Irlanda) cursada grazas ao programa de mobilidade de Cretus, Cristina puido avaliar a aplicabilidade da xelatina obtida na fabricación de filmes bio-baseados, coa idea de ofrecer unha alternativa aos plásticos convencionais.
Os resultados demostraron a posibilidade de obter xelatina apta para a elaboración de filmes biodegradables, cun importante potencial de aplicación en sectores como o da industria alimentaria, o que supón unha solución innovadora e sostible para a industria dos materiais.
Esta tese non só amplía as alternativas para o aproveitamento sostible dos recursos mariños, senón que tamén pon de manifesto a viabilidade dunha tecnoloxía accesible e adaptable a distintas escalas de produción. Trátase dunha proposta que encaixa plenamente nos principios da economía circular e que pode ter un impacto significativo en rexións con alto volume de subprodutos pesqueiros como Galicia.
O traballo 'Valorización da pel de peixe empregando disolventes eutécticos’. dirixido polos docentes do Departamento de Enxeñaría Química Ana María Soto Campos e Héctor Rodríguez Martínez, desenvolveuse no marco do proxecto ILFISH, enfocado na valorización de residuos da industria pesqueira, dentro do Grupo de Procesos de Separación Sostibles da USC. Os principais resultados foron publicados en Food Hydrocolloids, revista de grande impacto internacional especializada en materiais biolóxicos e hidrocoloides. O tribunal que acordou por unanimidade a cualificación de sobresaliente cum laude presidiuno Robin D. Rogers, da University of Alabama (Estados Unidos), que estivo acompañado polo profesor da USC Daniel José Franco Ruiz e pola profesora Sagrario Beltrán Calvo, da Universidade de Burgos.
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago: 'El primer Monumento Nacional de Galicia
- Jornada accidentada en Santiago: dos colisiones, una salida de vía y un atropello en cuatro horas
- La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago
- Los vecinos del piso que ardió en el Ensanche de Santiago: «Olimos el humo y tapamos las puertas con toallas»
- Vecinos de Villestro denuncian que viven «con los cables al cuello»