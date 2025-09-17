María Pestonit, paciente: "La ciencia es esperanza frente al pánico al cáncer"

«No mellor momento da miña vida, cando acababa de ter un bebé longamente esperado» María Pestonit supo que tenía cáncer, un diagnóstico que recibió «con pánico», pero que pudo afrontar con el equipo médico que le atendió y con el respaldo de la Asociación Española Contra el Cáncer en Santiago para que «ao final todo fora ben».

Participante en el desayuno informativo con el que la AECC quiso reivindicar el papel de la ciencia y que los científicos tengan en cuenta la perspectiva de los pacientes oncológicos, María Pestonit aseguró que «a investigación para min é esperanza, unha ferramenta moi importante que pode axudar a curar e acompañar mellor no tratamento e despois».

2,5 millones de euros en investigación en la provincia

Carlos Lamora, vicepresidente provincial de la entidad, resaltó que «a investigación tradúcese en máis vida», defendió la inclusión de los pacientes en los comités que deciden las ayudas, y recordó que la AECC entregó el año pasado 2,25 millones de euros en la provincia a proyectos investigadores, de los que casi 2 fueron para Santiago «grazas ao seu potentísimo sistema investigador». Cifró en «366 avances de investigación, un por día» los logrados en 2024 en los diferentes proyectos apoyados por la asociación a nivel estatal.

Jorge Barbazán, investigador sénior en Oncomet, es un claro ejemplo de ese respaldo, ya que «esta casa está financiando o meu soldo», quien consideró fundamental el contacto con enfermos «para axudarnos a transmitir o que facemos e porque nos fan chegar as súas inquedanzas».

Inscripciones abiertas

En un acto que contó también con Nerea Arceo, integrante de la junta local, tanto ella como la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, animaron a participar en la IV andaina solidaria Santiago en Marcha contra el Cáncer del 27, cuya recaudación se destinará íntegramente a la investigación.

Las inscripciones ya están abiertas para un recorrido asequible al que seguirá la feria Ciencia para todos, cuyo objetivo es despertar vocaciones científicas.