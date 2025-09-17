Os non adscritos buscan apoio plenario para os empregados de Ryanair
Demandan o deseño dunha estratexia conxunta para os tres aeroportos galegos
O comité de Ryanair visitou o despacho dos edís non adscritos no Pazo de Raxoi, de cuxa reunión saiu como resultado unha proposición para o pleno de setembro, asinada polo concelleiro Gonzalo Muíños, e centrada en «optimizar a competitividade e a traer novas conexións ao aeroporto Rosalía de Castro».
«Reunímonos co comité de empresa de Ryanair para coñecer a situación dos traballadores logo do peche anunciado da base da aeroliña no noso aeroporto», explicaba o edil Muíños nun comunicado de prensa para anunciar que os non adscritos «comprometémonos a impulsar desde o plano político unha declaración institucional que amose o apoio aos traballadores».
Muíños reinvindicou a necesidade de «denunciar a situación de incerteza na que se atopan, pendentes de que o 26 de outubro reciban algunha información oficial. Ata entón, só saben que a partir do 1 de novembro se reducirán de 100 a 15 voos semanais os que operan en Lavacolla e que o aeroporto pasará a ser só de destino».
O edil alertou sobre que arredor de 120 traballadores tiñan o seu posto pendente dun fío e recalcou que «temos claro que representamos a clase traballadora e reclamamos as administracións competentes, Estado e Xunta, que busquen alternativas que pasan por sentar a negociar coa aeroliña ou buscar novas operadoras» que se asenten en Compostela e poidan ser alternativa para estes traballadores.
Por todo isto os non adscritos buscarán que o pleno de setembro aprobe a declaración de apoio máis tamén instar as entidades competentes a deseñar unha estratexia conxunta para os tres aeroportos galegos, activar mecanismos de acompañamento laboral para aquelas persoas que poidan resultar despedidas e que o Estado active un plan de protección para evitar un ERE.
