Os non adscritos buscan apoio plenario para os empregados de Ryanair

Demandan o deseño dunha estratexia conxunta para os tres aeroportos galegos

Edís non adscritos co persoal de Ryanair.

Edís non adscritos co persoal de Ryanair.

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

O comité de Ryanair visitou o despacho dos edís non adscritos no Pazo de Raxoi, de cuxa reunión saiu como resultado unha proposición para o pleno de setembro, asinada polo concelleiro Gonzalo Muíños, e centrada en «optimizar a competitividade e a traer novas conexións ao aeroporto Rosalía de Castro».

«Reunímonos co comité de empresa de Ryanair para coñecer a situación dos traballadores logo do peche anunciado da base da aeroliña no noso aeroporto», explicaba o edil Muíños nun comunicado de prensa para anunciar que os non adscritos «comprometémonos a impulsar desde o plano político unha declaración institucional que amose o apoio aos traballadores».

Muíños reinvindicou a necesidade de «denunciar a situación de incerteza na que se atopan, pendentes de que o 26 de outubro reciban algunha información oficial. Ata entón, só saben que a partir do 1 de novembro se reducirán de 100 a 15 voos semanais os que operan en Lavacolla e que o aeroporto pasará a ser só de destino».

O edil alertou sobre que arredor de 120 traballadores tiñan o seu posto pendente dun fío e recalcou que «temos claro que representamos a clase traballadora e reclamamos as administracións competentes, Estado e Xunta, que busquen alternativas que pasan por sentar a negociar coa aeroliña ou buscar novas operadoras» que se asenten en Compostela e poidan ser alternativa para estes traballadores.

Por todo isto os non adscritos buscarán que o pleno de setembro aprobe a declaración de apoio máis tamén instar as entidades competentes a deseñar unha estratexia conxunta para os tres aeroportos galegos, activar mecanismos de acompañamento laboral para aquelas persoas que poidan resultar despedidas e que o Estado active un plan de protección para evitar un ERE.

María Pestonit, paciente: "La ciencia es esperanza frente al pánico al cáncer"

Educación comprométese a ampliar o colexio Quiroga Palacios de Santiago

La música, un arte que modifica genes, proteínas y microbiota, según ha comprobado el IDIS

Aberto 2025 marca o inicio da temporada expositiva da arte contemporánea galega

El parque automovilístico de Santiago entra en recesión tras ocho años de tendencia a la alza

Santiago convértese esta fin de semana na capital dos oficios da man de Lorenzo Caprile

Os non adscritos buscan apoio plenario para os empregados de Ryanair

Santiago acollerá unha gran manifestación contra o masacre en Gaza: "Dous anos de xenocidio, 77 anos de ocupación"

