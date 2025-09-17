El parque automovilístico de Santiago entra en recesión tras ocho años de tendencia a la alza

El parque móvil de turismos en Santiago ha entrado en recesión después de ocho años consecutivos con una tendencia a la alza, según datos ofrecidos por el Instituto Galego de Estadística (IGE), que confirma que desde 2022 se anota un descenso del número de coches registrados en la capital gallega. Los ocho años anteriores, la inclinación era contraria, es decir, las cifras avanzaron en ascenso. Santiago contaba a finales de 2024 con 52.486 turismos, apenas un 1% menos que dos años antes, cuando se alcanzó el récord de los últimos 26 años, con 53.009 coches censados en la capital gallega.

La diferencia es poco apreciable, de apenas 500 turismos menos, pero lo curioso es que desde el pico de 2022 se tiende al descenso. De los 52.486 coches censados en 2024, solo 4.749 tenían menos de cuatro años; mientras que con menos de ocho se contaban 14.477; un total de 27.143 con menos de tres lustros y 46.204 con menos de 25 años. El resto supera el cuarto de siglo de vida sobre el asfalto. La antigüedad media de los turismos de Santiago se sitúa en 12,9 años.

Los concesionarios no se explican la recesión detectada en Santiago por el Instituto Galego de Estadística, puesto que la tendencia del mercado «es contraria» a estos datos. Desde Hyupersa, uno de los concesionarios con mayor volumen de ventas de turismos en Santiago, indican que en términos generales en los últimos dos años se ha registrado un aumento de las ventas, por lo que debería repercutir favorablemente en los datos de los parques móviles. «Desde luego no se debe a una caída del mercado, puesto que este responde a un crecimiento, no exagerado, pero a un crecimiento», explican los responsables de Hyupersa.

Es cierto que el sector experimentó un aumento de los precios de venta a raíz de la inflación ocasionada por la invasión rusa en Ucrania. Desde entonces y debido al encarecimiento de los costes de materias primas como el acero, indispensable para la fabricación de automóviles, se percibió una subida del precio de los coches, tanto nuevos como de segunda mano. Desde Hyupersa indican que esta situación ha revertido en los últimos meses y que «la mayoría de los fabricantes están haciendo grandes ofertas, precisamente para animar el mercado. Casi todas las marcas están haciendo grandes descuentos si no en todos en muchos de sus modelos».

Si bien la tendencia a la baja del parque móvil de turismo no se corresponde con la situación del mercado, cabe destacar que el descenso del número coches coincide con un aumento del uso de transporte público, también del urbano. Los buses de Santiago anotaron en 2023 más de 7,5 millones de pasajeros, una cifra que se alcanzó después de varios ejercicios de recuperación tras la pandemia .Este volumen representaba 1,2 millones más que en 2022, es decir, un 20 % más. Sin embargo, este aumento responde más bien a un proceso de rehabilitación de la normalidad, puesto que antes de la crisis sanitaria las cifras se movían en torno a los 7,6 millones de usuarios anuales.

El uso del transporte urbano ha subido en general en Galicia: en el primer semestre de este año se anotó un aumento de usuarios del 7,8 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Lo cierto es que la afluencia de viajeros en autobús urbano se incrementó en todo el Estado, concretamente un 4,7 por ciento entre enero y junio con respecto a los seis primeros meses del ejercicio pasado.

Por otro lado, cabe recordar que sacar el carné ya no es una prioridad para los jóvenes compostelanos. De hecho, ha habido un cambio en el perfil de los aspirantes. «O perfil medio dun alumno para o permiso B ten entre 20 e 24 anos. Estes estudantes adoitan ser universitarios ou persoas que remataron os seus estudos e que acaban de entrar no mercado laboral», explican desde una autoescuela de la capital gallega, a la vez que apuntan que el estereotipo de persona de 18 años que no puede esperar a sacarse el carné de conducir aún existe, pero en menor medida.

«Agora, a xente nova non ten tanta urxencia para sacar o permiso con 18 anos, e considero que un factor importante son as facilidades que hai co transporte público, e que ao final do día ter un vehículo e mantelo é moi caro», apuntan desde el centro de formación.

Para una joven de 23 años que acaba de sacarse el permiso B no ha sido una necesidad hasta que se vio a las puertas del mercado laboral. «No me saqué el carné de conducir antes porque no me hacía falta, y aunque tenía cierta motivación para conseguir libertad de movimiento, no me corría prisa. Estaba estudiando, y hasta que no me planteé buscar trabajo, no me apunté a la autoescuela», relata . Esta chica expresa que su situación no es especial, puesto que en su grupo de amigos la mayoría ha tenido un a experiencia similar a la suya, quitando algunos que sí se lo sacaron con más urgencia por vivir en zonas mal conectadas mediante el transporte público.

En todo caso, los datos del IGE evidencian que en Santiago hay menos turismos que hace dos años, es decir, que se dan más de baja que los que se matriculan.

