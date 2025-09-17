Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago

El incidente causó una gran expectación por las numerosas patrullas que acudieron al lugar

Imagen de la ambulancia y las patrullas de la Policía Local desplegadas este martes por la noche para socorrer a la mujer herida en su vivienda en Santiago

Imagen de la ambulancia y las patrullas de la Policía Local desplegadas este martes por la noche para socorrer a la mujer herida en su vivienda en Santiago / Salseo USC

David Suárez

Santiago de Compostela

Varios agentes de la Policía Local de Santiago se convirtieron la pasada noche de este martes en los ángeles de la guarda de una vecina del Ensanche. Tal y como apunta el informe de incidencias que cada día elaboran desde la comisaría compostelana, poco después de las 22.00 horas, recibieron un aviso de una residente de la Avenida de Vilagarcía en el que alertaba de que una de sus vecinas estaba pidiendo ayuda a gritos desde el interior de su vivienda.

Tras tener conocimiento de la situación, hasta el lugar se desplazaron varios coches patrulla y una ambulancia del 061. Una vez allí, los agentes consiguieron localizar la vivienda de la cual provenían los gritos y después acceder a la misma, se toparon con una mujer que había sufrido una caída que le había provocado una fractura de cadera.

Después de recibir los primeros auxilios por parte de los servicios sanitarios, la víctima tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital Clínico de Santiago. El suceso no pasó desapercibido para residentes y transeúntes de la zona, causando una gran expectación por las numerosas patrullas que acudieron al lugar.

