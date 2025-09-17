Santiago convértese esta fin de semana na capital dos oficios da man de Lorenzo Caprile
O mercado Artesanamente celebrarase os días 19, 20 e 21 con preto de medio cento de marcas e un ambicioso programa paralelo
manu lópez
Santiago converterase esta fin de semana na capital dos oficios tradicionais coa celebración do mercado Artesanamente. A cita celebrarase os días 19, 20 e 21 na sede de Afundación, na rúa do Vilar, onde se reunirán preto de medio cento de marcas de diferentes disciplinas, incluida a alimentación, para ofrecer ao público os seus produtos. Ademais, o evento conta cun ambicioso programa de actividades paralelo, que terá como un dos seus grandes atractivos a conferencia que o deseñador Lorenzo Caprile ofrecerá na tarde do venres no Centro Galego de Arte Contemporánea.
O mercado foi presentado onte no Pazo de Raxoi pola concelleira de Promoción Económica, María Rozas, nun acto no que tamén participaron o director do mercado, Manuel Moledo, de Aquelando Eventos; Carmen Pita, directora de Promoción de Turismo de Galicia; Ricardo Rivas, da Axencia Galega de Calidade Alimentaria; e Laura Fontenla, subdirectora xeral de Artesanía. Rozas destacou que este evento nace co obxectivo de «dar visibilidade ao talento dos artesáns e as artesás locais», así como amosar «a gran riqueza cultural do noso país».
A tenenta de alcaldesa salientou a importancia de impulsar iniciativas coma Artesanamente nun momento no que «o talento local e o comercio de proximidade se enfrontan a grandes dificultades por cuestións como a competencia da venda online, as grandes superficies ou a fast fashion e a fast food». Con este mercado, explicou Rozas, «promovemos todo o contrario: a creatividade, a diversidade, os oficios tradicionais e a identidade propia, pero tamén a diversificación económica e o impacto que o sector da artesanía pode ter na economía de Galicia e de Santiago».
O evento ofrecerá unha selección de produtos únicos elaborados en Galicia. Un total de 25 artesáns e artesás mostrarán e venderán os seus produtos, xunto con 23 marcas de artesanía alimentaria. Deste modo, xuntaranse nun mesmo espazo propostas que van desde a xoiaría, a forxa ou a cesteiría ata a cervexa, os xeados ou os viños e embutidos.
Programación paralela
Ademais dos diferentes postos, Artesanamente inclúe unha programación paralela moi ambiciosa, que terá a conferencia de Lorenzo Caprile como principal reclamo o venres ás 17.30 horas no CGAC. Tal e como sinalou Manuel Moledo, «Caprile, que se autodefine como modista, defende sempre que o seu traballo bebe directamente da artesanía, e por iso quixemos contar coa súa presenza para este evento».
Ademais desta conferencia, están previstas outras como a de Octavio Vázquez, da empresa Pau de Pedra, que falará sobre cantería tradicional e novas tecnoloxías; ou a de Elena Ferro e Álvaro Pin sobre «os zocos dignificados». Tamén haberá presentacións como a de Prímula ou do cuño de Artesanía Alimentaria de Galicia.
Na programación inclúense mostras de diferentes oficios, con artesáns que traballarán en directo na rúa do Vilar. Participarán os canteiros do CIFP de Cantería de Galicia, as redeiras da Asociación Redeiras Illa da Estrela de Corme, e o zoqueiro Álvaro Pin, «un mozo de Lugo de só 18 anos que está traballando a reo pola recuperación do oficio», apuntou Moledo. Ademais, na xornada do domingo haberá un pequeno desfile polas rúas de Santiago a cargo da Asociación do Traxe Galego.
Pola súa banda, Carmen Pita fixo fincapé na alianza entre artesanía e turismo que se da neste proxecto, asegurando que «a artesanía estase a converter nun recurso turístico de primeira orde e complementa a outros xa consolidados».
Na súa quenda, Ricardo Rivas puxo en valor a recente creación do selo de calidade de artesanía alimentaria, que no 2022 comezou a elaborar as primeiras normas técnicas e na actualidade conta con 130 empresas inscritas no seu rexistro.
Por último, Laura Fontenla remarcou que Artesanamente «constitúe un exemplo das novas fórmulas de comercialización do produto artesanal galego nas que se poñen en contexto os oficios a través de demostracións en vivo, de charlas, presentacións, faladoiros e outros eventos».
