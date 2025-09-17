Esta es la única casa rural de Santiago que participa en el Outono Gastronómico

El Outono Gastronómico, programa de Turismo Rural de Galicia que aúna gastronomía y turismo, regresa este viernes con su 19ª edición.

En esta edición, el Outono Gastronómico se desarrollará desde este viernes 19 de septiembre al próximo domingo 21 de diciembre y en ella participan un total de 78 establecimientos, de los cuales uno está en Santiago.

Casa rural de Santiago

Se trata de A Casa da Torre Branca, participante veterana en el Outono Gastronómico.

Esta casa rural de labranza del s.XVII ofrece disfrutar de un descanso en la naturaleza cerca del Monte do Gozo.

Restaurada con mucho gusto, conserva el alma de la arquitectura popular gallega, con muros de piedra y estructuras de vigas de castaño.

En cuanto a los menús, el primero consta de quesadilla de queso San Simón, langostinos a la crema con setas, solomillo de cerdo con patatas y salsa de cebolla caramelizada, tarta de queso y vino D.O Riberia Sacra.

Por su parte, el segundo ofrece croquetas de la casa, langostinos con setas a la crema, merluza a la gallega con ensalada, tarta de chocolate y vino D.O Rías Baixas.

Modalidades y menús

Al igual que otros años, las casas rurales participantes ofrecerán dos menús distintos, concebidos exclusivamente para esta ocasión.

En la web oficial puedes consultar el listado de todos los establecimientos de turismo rural incluidos en la promoción, con los menús y modalidades propuestos por cada uno de ellos.

Además del “Menú Outono Gastronómico” también tienes la posibilidad de adquirir el “Paquete Outono Gastronómico” -que permite degustar el Menú Outono Gastronómico y pernoctar en la casa de turismo rural elegida-, o disfrutar de la oferta completa con el “Fin de Semana Outono Gastronómico”.

Existe además la posibilidad de compartir este tipo de experiencia en familia, con la oferta “Fin de Semana Familiar Outono Gastronómico” (para 1 o 2 niños).

Finalmente, también se puede optar por el Outono Plus en aquellos establecimientos que oferten adicionalmente actividades complementarias como paseos a caballo, descensos en canoa, senderismo o visitas culturales.