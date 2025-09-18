Más de 30 actividades para celebrar el cumpleaños de Celi en As Cancelas
El próximo sábado 20 el centro comercial organiza una programación gratuita para toda la familia conmemorando el aniversario de su mascota
El centro comercial As Cancelas acoge el próximo sábado día 20 la gran fiesta de cumpleaños de Celi, su mascota, y lo hace con una programación gratuita para toda la familia. Este evento anual incluirá esta vez espectáculos de magia, música, talleres y atracciones para todas las edades. Además contará con un parque de atracciones en el que habrá una barredora, un simulador de surf, el wipe out eliminator, rocódromo, tobogán y zonas deportivas, hinchables y una gran tarta para soplar las velas junto a Celi.
El aparcamiento exterior del centro comercial se transformará para esta celebración en una gran zona de juegos con tirolina, pista americana, camas elásticas, toro mecánico, karts e hinchables. Y también se habilitará un espacio deportivo con propuestas como fútbol y baloncesto 3x3, mini tenis, bádminton, pickellball, squash o incluso fútbol americano, además de un circuito de coches a pedales.
Exhibiciones y magia
La jornada comenzará con la exhibición del Club Gym Viravolta a las 12, seguida del concierto Back to School de la Escuela En Clave Método Suzuki a las 13 horas. Durante la tarde se sumarán las clases de esgrima y boxeo, abiertas al público de 17 a 21 horas, pero también habrá una disco móvil que animará la celebración con hinchables y a las 20 horas será el turno de la magia con la actuación de El Rey Midas.
El momento más esperado llegará a las 21, cuando la mascota Celi invitará a cantarle «cumpleaños feliz» a todos los asistentes a su fiesta y a compartir con ella su tarta de chuches.
