Acordo "pioneiro": a USC mellora as condicións laborais dos investigadores
O reitor, Antonio López, destaca que por primeira vez na institución e no conxunto do país, o persoal adicado a este ámbito accederá á carreira profesional horizontal
Por primeira vez na Universidade de Santiago e como medida pioneira no conxunto do país, o persoal investigador e de apoio á investigación contará cunha repercusión económica nos seus salarios de cara aos próximos anos en recoñecemento á súa traxectoria profesional. Isto é posible tras aprobarse a carreira profesional horizontal deste colectivo. Así, son arredor de 270 as persoas que se poderán beneficiar desta medida.
O texto asinouse onte no Colexio de San Xerome polo xerente da USC, Javier Ferreira e representantes das organizacións sindicais cos que se chegou a acordo: Miguel Hermida Prieto, en representación de Comisións Obreiras (CCOO), Pilar Expósito Díaz de Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF)e José Ramón Bahamonde Hernando da Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT).
«Trátase dun acordo pioneiro para establecer un réxime para o persoal investigador similar ao xa existente para o PDI e o PTXAS», explica o reitor da USC durante unha conversa con EL CORREO GALLEGO, quen asegura que «é a última dunha serie de medidas» que se foron adoptando dende o seu primeiro ano de mandato. Refírese á estabilización de máis de 110 persoas que se adicaban á investigación «e que ata ese momento tiñan contratos temporais encadeados», e a posteriori, a regulación de categorías e condicións laborais para o persoal investigador.
López recorda que para a USC «a investigación é unha peza moi importante» polo que «é necesario estruturalizala, o que inclúe ter unhas condicións laborais acordes e similares ao resto do persoal».
O sistema de carreira profesional horizontal transcorrerá en catro graos aos que se poderá acceder tras un período de permanencia no grao inmediatamente anterior. Así, segundo explica a Universidade, para o acceso ao Grao I serán precisos seis anos de servizo desde o ingreso na USC; para o acceso Grao II, seis anos desde a adquisición do grao I; para o acceso Grao III, seis anos desde a adquisición do grao II; e para o acceso Grao IV, seis anos desde a adquisición do grao III. Os graos que se adquiran aboaranse mediante unha retribución complementaria de carácter fixo que se percibirá exclusivamente na situación de servizo activo.
O sistema extraordinario implica un proceso de encadramento no grao que lle corresponda a cada traballador ou traballadora, tendo en conta o tempo de servizos prestados de forma continuada ou interrompida na USC en categorías de persoal investigador ou de apoio á investigación con contratos financiados con fondos finalistas, en cada un dos grupos ou subgrupos que figuren na súa traxectoria profesional dentro da Universidade, dando lugar ao recoñecemento do grao correspondente en cada un dos grupos polo que transitou.
O encadramento realizarase mediante unha convocatoria inicial extraordinaria que se resolverá no prazo máximo de catro meses desde a finalización do prazo de solicitudes. Con todo, o reitor asegura que a medida «estará en funcionamento este curso». As contías a recibir «dependerán da categoría e grao que se recoñeza en cada caso».
