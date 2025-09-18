Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 18 de septiembre, en Santiago?

The GET y Clara Cantore

DOS CONCIERTOS. Dentro del festival anual Hola Nola 2025, dedicado al sonido de Nueva Orleans y cercanías, la Borriquita de Belém acoge esta noche una actuación de The GET, gratis (21 h.). Y a las 20:30 horas, en el pub Modus Vivendi, con taquilla inversa, se celebra un concierto de Clara Cantore, cantante, autora, bajista y productora argentina de raíces en esta tierra, que trabaja en un próximo álbum que será una apuesta por la fusión de música de raíces latinoamericanas y de tradición gallegas. Cantore repite actuación en ese mismo local del casco histórico compostelano el próximo jueves 25 de septiembre a la misma hora.

‘A serie Clopen’ y ‘Ultranoite’

TEATRO. La nueva producción propia del Centro Dramático Galego (CDG), A serie Clopen, se ofrece en el Salón Teatro cada día de esta semana a las 18 horas (entradas a 10 euros; a 6 el domingo), con un montaje basado en el lenguaje del circo, bajo la dirección de Pablo Reboleiro (fundador de la ocmpañía Pistacatro). Y en Capitol, Ultranoite, show (22 horas) de Chévere que se representa además mañana, el sábado y el domingo.

El Centro Dramático Galego retoma las funciones del espectáculo A serie clopen tras el éxito de su estreno en el Salón Teatro de Santiago / Xunta

Charla de Xosé Abad sobre fotografía

USC. Xosé Abad pronuncia hoy una conferencia en el Salón Artesoado del Colexio de Fonseca, a las 19 h., con entrada libre para hablar de las perspectivas del fotomontaje. Abad (Girona, 1956), cofundador, en los inicios de los años 80, del movimiento Novos fotógrafos coruñeses, ha expuesto su trabajo en A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Pontevedra, Ginebra u Oporto, entre otros lugares. Afincado en A Coruña, en su carrera en el mundo de la fotografía, suma premios Mestre Mateo o Luis Ksado. Su charla es parte de las actividades paralelas de la exposición Mentindo con mestría. Montaxes fotográficas de Augusto Pacheco (1948-1973), que se puede visitar con acceso gratuito en este mismo recinto de la Universidade de Santiago.

Xosé Abad / USC

Acompañar tamén é denunciar

CÁRITAS. El Mosteiro de San Martiño Pinario ofrece, a las 16.30 h. (Sala Preregrino) una jornada llamada Acompañar tamén é denunciar, con el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto; la directora de Cáritas Santiago, Pilar Farjas; Mabel Cenizo Benito (Cáritas Guipúzcoa), Leticia Escutia (Cáritas España) y Lorena Nieto (Vagalume).

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto. / Jesús Prieto

La Real Filharmonía y la Banda de Música

La Real Filharmonía de Galicia da un recital especial de entrada libre hoy en el Centro Sociocultural de Santa Marta (19:30 horas; acceso libre) para abrir su gira por barrios, que incluye este viernes una cita en la Igrexa de Santo Agostiño (misma hora y gratis). Y la Banda Municipal de Música da un concierto en la Praza das Praterías (19:30 horas, acceso libre).

Libro de Moncho Iglesias y visita guiada en el Museo do Pobo

La librería Pedreira ofrece, a las 19 horas, la presentación de Baobab, libro de Moncho Iglesias Míguez editado por Tempo Galiza (presenta el acto Andrea Nunes Brións, escritora). Y a las 19 h., se hace una visita guiada en el Museo do Pobo Galego por el contenido de la exposición titulada Cantareiras. Oralidade. Creación. Transmisión, que abre hasta el día 28 de septiembre.

‘Aberto’ en las galerías de arte contemporáneo

Hoy se inaugura Aberto, un proyecto cultural que une a las galerías de arte contemporáneo con diferentes exposiciones. Así, unen fuerzas los locales de Santiago y de otras ciudades, en total colaboran: Dupla, Luisa Pita, Metro, Néboa, Trinta, Nordés, Vilaseco, PM8, Moret Art y Marisa Marimón.