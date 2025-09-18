Atropello en San Lázaro: herido un hombre cuando cruzaba un paso de peatones

Un hombre de unos 69 años ha resultado herido este jueves por la tarde tras ser atropellado por un vehículo cuando cruzaba un paso de cebra en la calle de San Lázaro, en Santiago. El incidente se produjo a la altura de la Bodeguilla de este barrio y frente al Mupega alrededor de las 20 horas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia del 061, que trasladó a la víctima consciente al Hospital Clínico Universitario de Santiago. Por el momento se desconoce el alcance de las heridas.

El hombre fue trasladado consciente al Hospital Clínico de Santiago / Antonio Hernández

La calle de San Lázaro es una de las principales entradas a la ciudad desde la N-547 y concentra un alto volumen de tráfico, especialmente en las horas de mayor afluencia. Además, la zona cuenta con una elevada presencia de peatones debido a la cercanía de instalaciones como el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, varios hoteles y el complejo deportivo. La Policía Local se encarga agora de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello.