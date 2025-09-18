Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago

El cierre permanente del local del Ensanche de la Pastelería Mercedes Mora tras las vacaciones de verano cierra también un capítulo en la historia de Santiago. El cartel de "cerrado por vacaciones" ha sido sustuido estos días en el número 11 de Frei Rosendo Salvado por un panel que cubre el escaparate. Fundada en 1924 con raíces en Casa Mora, su desaparición supone el punto y final de una de las sagas reposteras más emblemáticas de Compostela.

La tarta con la cruz de Santiago

El inicio de la tradición repostera se sitúa a comienzos del siglo pasado, cuando D. José Mora Soto, natural de Sada, emprendedor que también había puesto en marcha un cine y una primera confitería en su villa natal —e incluso llegó a ser alcalde—, fundó junto a su esposa Dña. Dolores Beccaría Vázquez, natural de Betanzos, la pastelería Casa Mora en el número 60 de la Calle del Vilar.

Fue en esta casa donde José Mora introdujo la idea de coronar la tarta de almendra con la cruz de Santiago, convirtiendo el popular dulce en un símbolo de la ciudad y del Camino. Además, a las distintas generaciones de Casa Mora se les deben los bombones y los primeros cruasanes que se probaron en Santiago, servidos por primera vez en el Hostal dos Reis Católicos.

A la muerte de José Mora en 1948, fueron su esposa y su hija Mª de los Dolores Mora Beccaría quien continuaron al frente de la confitería. El fallecimiento de esta última en 1964 dio paso a la siguiente etapa.

Cuando Casa Mora puso la cruz a la tarta de Santiago y empezó a vender pasteles de nata / Cedida

La segunda generación

Desde 1964 se hizo cargo de la casa D. Salvador Mora Beccaría, hijo del fundador, junto a su esposa Dña. Teresa Bermúdez Coira. Tras la muerte de Salvador en 1987, Teresa asumió la dirección hasta el cierre definitivo de Casa Mora en 2002, con la conformidad de sus seis hijos.

Su figura, reconocida y recordada por su moño blanco y su presencia constante en el mostrador, marcó una época. En 2000 recibió la Medalla de Bronce del Concello de Santiago, como homenaje a su trayectoria y al valor cultural y comercial del establecimiento.

De Casa Mora a la Pastelería Mercedes Mora

Tras el cierre de Casa Mora, la tradición familiar continuó gracias a Mercedes Mora, que fundó la confitería Delicatessen, posteriormente rebautizada con su propio nombre: Pastelería Mercedes Mora. Esta nueva etapa mantuvo el espíritu artesano de la familia Mora y consolidó su prestigio tanto en el Ensanche como en el Vilar.

El local histórico de la calle del Vilar bajó su persiana en 2023, y el establecimiento del Ensanche permanece ahora cerrado, sin confirmación oficial sobre si la clausura será definitiva.

La historia de la saga Mora es también la historia de la Tarta de Santiago, dulce convertido en emblema universal de la ciudad. Pero también es una historia de tradición familiar transmitida durante casi un siglo y de adaptación a un Santiago en transformación.