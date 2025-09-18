Santiago
Estas son las mejoras en Santiago con la mayor inversión de la historia en los aeropuertos españoles
Pedro Sánchez ha anunciado un plan de 13.000 millones entre 2027 y 2031 que incluye una decena de actuaciones en el aeropuerto Rosalía de Castro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una inversión de cerca de 13.000 millones de euros para los aeropuertos españoles en el periodo 2027-2031. En concreto, 9.991 millones se destinarán a las actuaciones reguladas que contemplará el próximo Documento de Ordenación Aeroportuaria, a lo que se sumarán otras del gestor aeroportuario hasta sumar 12.888 millones.
Una decena de actuaciones
Aunque por el momento ni Aena ni el Gobierno detallan cuánto se invertirá en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, en una nota difundida por el operador se detalla la realización de una decena de actuaciones. De este modo, se ejecutarán mejoras en procesos y en calidad en el área terminal, así como acciones en campo de vuelo y plataforma.
En cuanto a la seguridad, habrá intervenciones tanto en lo que afecta al recinto del aeródromo como a las operaciones. También se actuará en los sistemas de información y comunicaciones, en los sistemas eléctricos o en el simulador de fuego. Asimismo, se anuncia una ampliación de los aparcamientos.
Regeneración de la pista
Aena recuerda que recientemente se ha adjudicado la obra de regeneración del pavimento de la pista por un importe de 26.613.000 €, aunque esta obra no estaría incluida en el periodo anunciado, puesto que su ejecución está prevista en 2026. Para ello, el aeropuerto permanecerá cerrado 35 días entre el 23 de abril y el 27 de mayo, mientras que se llevarán a cabo trabajos adicionales en horario nocturno entre el 13 de enero y el 9 de octubre.
