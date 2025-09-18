Música, deseño e tecnoloxía no novo curso do Centro Xove da Almáciga
Máis do 50% das actividades parten do programa ‘Participa!’
A edil de Xuventude, María Rozas, presentou este mércores a programación do Centro Xove da Almáciga para o novo curso xunto a Manuel Fernández, técnico do departamento, e María Alonso, xestora cultural do centro. Unha proposta de lecer alternativo para os composteláns máis novos da que a concelleira salientou que «combina as propostas lúdicas coas culturais, ofrece unha alternativa de ocio saudable e procura a integración social e a participación da mocidade». Nesta liña, a xestora Alonso explicou que «máis do 50% das actividades xorden do programa ‘Participa!’, que ten en marcha o Centro Xove para recoller e impulsar os proxectos da propia mocidade».
O programa segundo explicou Rozas vaise «ir adaptando durante o curso aos intereses que amosen os usuarios» e en cuxo contido «se ve reflectida a importancia dos locais de ensaio na vida do Centro Xove, con moitas actividades pensadas para as bandas». Así, moitas das propostas para o curso están vinculadas á música, pero tamén ao deseño ou á tecnoloxía.
En total o Centro Xove vai acoller 20 actividades anuais, unha delas a ‘Aceleradora de proxectos musicais’, que permitirá que as bandas residentes da Almáciga se posicionen na industria musical e poidan participar nos concertos impulsados dende Xuventude. Cada trimestre poden participar na ‘aceleradora’ tres bandas.
Tamén haberá actividades trimestrais, nestes últimos tres meses do ano a oferta é de 10 eventos: musicais (coma os obradoiros de iniciación á produción musical ou introdución ás jam session) e tamén de cestería, perfumería, primeiros auxilios ou lingua de signos. A oferta inclúe tamén cursos que se impartirán en liña para que os usuarios poida crear un podcast ou preparar videoclips.
As actividades son de balde e están dirixidas a mozos de 14 a 35 anos. Para participar é preciso inscribirse ata unha semana antes do comezo da actividade a través do email info@centroxove.com.
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- La joya del románico “de muros inclinados” que National Geographic destaca de Santiago: 'El primer Monumento Nacional de Galicia
- Jornada accidentada en Santiago: dos colisiones, una salida de vía y un atropello en cuatro horas
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago
- Los vecinos del piso que ardió en el Ensanche de Santiago: «Olimos el humo y tapamos las puertas con toallas»