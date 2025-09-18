Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música, deseño e tecnoloxía no novo curso do Centro Xove da Almáciga

Máis do 50% das actividades parten do programa ‘Participa!’

María Alonso, a concelleira María Rozas e Manuel Fernández

María Alonso, a concelleira María Rozas e Manuel Fernández

A edil de Xuventude, María Rozas, presentou este mércores a programación do Centro Xove da Almáciga para o novo curso xunto a Manuel Fernández, técnico do departamento, e María Alonso, xestora cultural do centro. Unha proposta de lecer alternativo para os composteláns máis novos da que a concelleira salientou que «combina as propostas lúdicas coas culturais, ofrece unha alternativa de ocio saudable e procura a integración social e a participación da mocidade». Nesta liña, a xestora Alonso explicou que «máis do 50% das actividades xorden do programa ‘Participa!’, que ten en marcha o Centro Xove para recoller e impulsar os proxectos da propia mocidade».

O programa segundo explicou Rozas vaise «ir adaptando durante o curso aos intereses que amosen os usuarios» e en cuxo contido «se ve reflectida a importancia dos locais de ensaio na vida do Centro Xove, con moitas actividades pensadas para as bandas». Así, moitas das propostas para o curso están vinculadas á música, pero tamén ao deseño ou á tecnoloxía.

En total o Centro Xove vai acoller 20 actividades anuais, unha delas a ‘Aceleradora de proxectos musicais’, que permitirá que as bandas residentes da Almáciga se posicionen na industria musical e poidan participar nos concertos impulsados dende Xuventude. Cada trimestre poden participar na ‘aceleradora’ tres bandas.

Tamén haberá actividades trimestrais, nestes últimos tres meses do ano a oferta é de 10 eventos: musicais (coma os obradoiros de iniciación á produción musical ou introdución ás jam session) e tamén de cestería, perfumería, primeiros auxilios ou lingua de signos. A oferta inclúe tamén cursos que se impartirán en liña para que os usuarios poida crear un podcast ou preparar videoclips.

As actividades son de balde e están dirixidas a mozos de 14 a 35 anos. Para participar é preciso inscribirse ata unha semana antes do comezo da actividade a través do email info@centroxove.com.

