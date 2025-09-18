Nova edición dunhas xornadas que buscan mellorar a integración dos estudantes na USC: Cando serán?
Xa está aberta a inscrición para unhas sesións que se van desenvolver en Santiago o vindeiro 22 de outubro
O Consello do Estudantado da USC organiza a terceira edición das Xornadas de Convivencia e Formación Universitaria, unha actividade que ten o obxectivo de facilitar a integración e formación como parte activa da vida universitaria. Celebraranse o 14 de outubro en Lugo e o día 22 dese mes en Santiago. As xornadas están especialmente pensadas para persoas de primeiro e segundo curso, pero están abertas a todo o estudantado da Universidade de Santiago, xa que os contidos e actividades están destinados a calquera persoa interesada en coñecer mellor o espazo no que vai estudar. A inscrición xa pode formalizarse a través dun formulario en liña na web da Universidade.
Estes dous días desenvolveranse charlas, obradoiros prácticos, formacións e dinámicas participativas arredor de temas clave como os dereitos do estudantado, a participación universitaria, a saúde mental, os primeiros auxilios, a carreira investigadora, as habilidades comunicativas, os recursos para o estudo e moitos outros contidos de interese. Ademais, contarase coa colaboración de diversas asociacións universitarias.
Dende o Consello do Estudantado, destacan que durante as xornadas as faltas de asistencia a clase estarán xustificadas. Ademais, entregarase certificado de participación e o desprazamento e a comida de ambos os días estarán cubertos. A participación será recompensada cun crédito ECTS en recoñecemento da formación recibida.
Creáronse no curso 23-24 en colaboración coa Vicerreitoría de Estudantes
Estas Xornadas leváronse a cabo por primeira vez no curso 23-24 en colaboración coa Vicerreitoría de Estudantes, tendo como principal obxectivo capacitar ao estudantado que fora a presentarse a órganos de representación. «É a primeira vez que temos un curso formativo para entender como funciona a universidade, cales son órganos de toma de decisións e como participar neles», comentou no seu día en conversa con EL CORREO GALLEGO a vicerreitora de Estudantes da USC, Pilar Murias. A maiores, Murias dixo que se trataba dun “paso máis” para intentar recuperar os niveis de participación na vida universitaria por parte dos estudantes.
