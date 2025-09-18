CASINO DE SANTIAGO
Núñez Villaverde analiza la situación en Palestina
En su charla en el Casino de Santiago, él experto gallego también aludió a lo que sucede en Ucrania
La Asociación Cultural Casino de Santiago inició ayer sus actividades del nuevo curso con una conferencia de Jesús A. Núñez Villaverde. Su charla en el Casino de Santiago trató sobre Palestina y Ucrania, como dos pruebas decisivas para el futuro de la Unión Europea, una cuestión que centra ahora mismo buena parte de la actualidad política internacional.
Ponente
El economista y militar retirado, Jesús A. Núñez Villaverde, es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH). Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, miembro del International Institute for Strategic Studies (IISS) y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el ámbito de la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos. Y ya en ocasiones anteriores, pasó por Compostela de la mano de la Asociación Cultural Casino de Santiago para arrojar luz sobre el complicado enredo en que se ha convertido la política internacional en la presente década.
Más actividades
Más allá de dicha reciente intervención de Núñez Villaverde, el martes 30 de septiembre, se presentará en el Casino el libro Franco y yo, escrito por el periodista Jesús Ruíz Mantilla.
Ya en octubre, los días 28 y 29, en el Casino de Santiago se harán las actividades de la entrega del XVIII Premio Novela Europea a Delphine de Vigan (autora gala) y Bernhard Schlink (escritor alemán). Y en noviembre, se presentarán en dicho local los debates de las novelas finalistas del XIX Premio Novela Europea.
