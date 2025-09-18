Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PP insta a Raxoi a corrixir as deficiencias dos espazos deportivos do CEIP Lamas de Abade

Os populares de Santiago denuncian o mal estado do pavillón e dos vestiarios deste colexio

O concelleiro do PP Borja Rubio

O concelleiro do PP Borja Rubio / CEDIDA

O concelleiro do Partido Popular de Santiago, Borja Rubio, denunciou este mércores antes os medios de comunicación «o reiterado incumprimento do goberno nacionalista na adecuación do pavillón, os vestiarios e as demais instalacións deportivas do CEIP Lamas de Abade». O edil cualificou esta situación de «inadmisible, posto que xa levan demasiado tempo reclamando solucións, sen obter resposta».

Borja Rubio reiterou que «o goberno local leva anos facendo promesas á comunidade educativa que nunca se acadan» e engadiu tamén que «non estamos a falar dun capricho, senón dunha necesidade básica para que centos de nenas e nenos poidan practicar deporte en condicións dignas, polo que o desleixo dos nacionalistas é evidente e intolerable».

O concelleiro popular insistiu na súa intervención no «desleixo» de executivo de Goretti Sanmartín e apuntou que «a situación é unha mostra clara da falta de respecto do goberno local cara ás familias e ao profesorado, polo que é hora de que deixen de dar escusas», e reclamoulle ao goberno que «asuma a súa responsabilidade e actúe de inmediato, porque cada día que pasa é un máis no que a rapazada sofre as consecuencias da incompetencia dos nacionalistas».

O edil Borja Rubio insistiu na súa comunicación á prensa que dende o PP consideran «inexplicable que se continúen ignorando as demandas da comunidade educativa, obrigando ao alumnado a facer deporte en condicións indignas, con vestiarios deteriorados, liñas de xogo sen pintar e sen canastras para as nenas e nenos». O concelleiro concluiu que se trata «dunhas instalacións que, evidentemente, non acadan os mínimos de seguridade e hixiene».

