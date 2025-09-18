Policías y bomberos de Santiago llevan casi un año sin cobrar las horas extra

Casi un año sin cobrar las horas extra. Esta es la situación en la que se encuentran los funcionarios del Concello de Santiago a los que se les adeudan las cantidades de todo este año y las mensualidades de noviembre y diciembre de 2024. El retraso afecta a Policía Local -uno de los colectivos que más actividad extraordinaria acarrea por el déficit de personal-, a los Bomberos y también al resto de trabajadores públicos del Pazo de Raxoi. Fuentes del departamento de Facenda indican que el «Concello está trabajando para hacer efectivo el pago» al conjunto de personal.

"Injustificable" para Muíños

El concejal expulsado del PSOE, Gonzalo Muíños fue ayer el primero en denunciar la situación. A través de un comunicado, el edil consideró «injustificable» el retraso y llamó la atención sobre el malestar en la plantilla de la Policía Local que «continúa realizando un esfuerzo adicional para garantizar la correcta prestación del servicio. Muíños anunció que reclamará explicaciones al Gobierno bipartito en el próximo pleno, tanto por los retrasos en el pago de las horas extraordinarias como por «la paralización de los procesos selectivos destinados a reforzar la plantilla».

"Insostenible" para Sindo Guinarte

A la denuncia de Muíños se sumó también ayer su excompañero de partido, Sindo Guinarte. El socialista tachó de «insostenible» la situación que está viviendo el personal municipal. Reclamó también al Ejecutivo local que «se regularicen de inmediato todos los pagos pendientes y que se respeten los derechos de todo el personal municipal» al que tampoco se le está abonando la paga correspondiente por trabajar en día festivo.

Fuentes sindicales consultadas por EL CORREO GALLEGO confirman que Raxoi adeuda a policías, bomberos y resto de funcionarios las horas extraordinarias. Aseguran también que existe malestar en las plantillas y recuerdan que los servicios se están prestando gracias al sobreesfuerzo de los trabajadores y su compromiso tanto con la ciudadanía como con el resto de compañeros.

Desde los sindicatos municipales explican que no es la primera vez que se les adeudan las horas extraordinarias y que esta situación se ha venido produciendo con cierta frecuencia. El problema, indican, es que «siempre se presupuesta menos importe del que realmente se gasta». Después para justificar los pagos todo se complica al ser necesarios informes de diferentes departamentos municipales. «Políticamente no interesa que el presupuesto refleje la cantidad real que es muy elevada», aseguran los representantes sindicales.

«Deficiencias estructurales»

Raxoi reconoce la deuda y explica que está trabajando para abonar tan pronto sea posible las horas extra. Fuentes de Facenda indican que «las deficiencias estructurales, agravadas por varias situaciones sobrevenidas, provocan un atraso endémico» en los pagos. Sin desvelar cuándo podrán efectuarse los pagos, fuentes del Concello indican que se «está trabajando con Contabilidad para que se puedan liquidar las pendientes».

