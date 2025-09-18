Raxoi se distancia de la gestión privada para el ciclo del agua a la espera de los informes definitivos

La gestión del ciclo integral del agua es, junto al transporte urbano, la principal asignatura pendiente del Concello de Santiago desde hace más de un lustro. La falta de consenso en la Corporación municipal para definir el modelo bajo el que se prestará llevó a la creación de la tercera comisión en tres mandatos para dirimir esta cuestión. A la espera de que este órgano cuente con los elementos de juicio necesarios para trasladar una propuesta al Pleno, desde el Gobierno local prefieren no mostrar claramente sus preferencias, pero tanto la alcaldesa Goretti Sanmartín como la tenienta de alcaldesa María Rozas, han deslizado mensajes esta semana en los que se distancian de la fórmula de concesión privada.

La comisión, integrada por los partidos representados en Raxoi, deberá analizar diferentes informes para realizar su propuesta. El estudio clave en este aspecto será el que encargó el Concello a la Universidade da Coruña (UDC), en el que se examinan las diferentes posibilidades para administrar el ciclo del agua, desde la gestión directa a la concesión privada pasando por un modelo mixto. Aunque no está terminado, sus conclusiones se conocerán pronto y el propio equipo redactor lo expondrá ante la comisión, que Sanmartín espera convocar «nas próximas semanas».

Recuperar el control

La regidora compostelana, mientras, se muestra prudente y pide «non desbotar» ninguna opción. A pesar de ello, hace hincapié en que «a fórmula da concesión privada non ten por que ser mellor, non ten por que ser a máis rendible». Sanmartín considera que son importantes «as cuestións cuantitativas», como las inversiones a realizar, pero también las cualitativas, al entender el servicio del agua «como un dereito básico do conxunto da poboación». Todo ello, unido al «control» municipal, puede hacer inclinarse por una fórmula u otra.

Por su parte, María Rozas, aclaró que «non hai unha decisión tomada», aunque también incidió en la necesidad de «recuperar o control» desde el Concello. Compostela Aberta ha venido defendiendo la municipalización del servicio en los últimos años y, pese a no pedirla de forma explícita, Rozas recordó las consecuencias del actual modelo de concesión privada. «Non queremos hipotecarnos por 50 anos máis porque son hipotecas moi caras. Levamos 50 anos cunha empresa privada e a realidade é que os servizos vinculados ao ciclo da auga están como están, que a maior parte do rural non ten unha rede de saneamento e abastecemento, e que as infraestruturas están obsoletas, rompendo tubaxes un día si e outro día tamén».

Frente a ello, la tenienta de alcaldesa, subrayó que «temos diferentes exemplos por todo o Estado español que amosan que outros modelos de xestión son posibles, non só o privado, e que non é unha cuestión só ideolóxica, senón tamén de xestión económica». De este modo, resumió que CA «aposta por un modelo que claramente recupere o control do servizo da auga que agora mesmo non o ten o Concello de Santiago, un modelo de transparencia e onde os beneficios se invisten en infraestruturas para os veciños».

450 millones en 25 años

El último intento de renovar la gestión del agua, con un contrato prorrogado desde 2019, fue del Gobierno de Sánchez Bugallo en 2022, pero concluyó su mandato sin lograr licitarlo. De acuerdo con las cifras que se manejaban en aquel momento, Compostela se juega al menos 450 millones de euros en los próximos 25 años con el modelo que finalmente se elija –si es que llega a haber un acuerdo al respecto–. De esa cantidad, un estudio cifraba en 100 millones las inversiones necesarias para renovar lo obsoleta red de la ciudad, que sufre averías constantes, y extender esta red hasta las zonas del rural a las que aún no llega.