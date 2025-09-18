«En la Real Filharmonía tocamos para aficionados de la música clásica y para quienes aún no lo son»

Desde enero de 2023 Baldur Brönnimann (Basilea, Suiza, 1968) es el director musical y artístico de la Real Filharmonía de Galicia (RFG), la orquesta pública con sede en la capital gallega que inicia este jueves su nueva temporada con una gira de conciertos por barrios, prólogo de la temporada del 30 aniversario de la RFG. Antes del recital de este jueves en el Centro Sociocultural Santa Marta (19:30 h., gratis), Brönnimann atiende a este diario en una pausa del ensayo de ayer en el Auditorio de Galicia y lo hace junto a Sebastian Zinca, su director asistente.

Vida más allá del atril

Antes de hablar de lo profesional, vive entre Madrid y Santiago, ¿qué tal su día a día en Galicia?

Principalmente, estoy en Santiago cuando estoy trabajando, cuando hay reuniones, audiciones o conciertos, pero, en verano, por ejemplo, siempre vengo a Galicia con la familia y pasamos algunos días por Galicia, este verano, estuvimos en el Festival de Teatro de Ribadavia, un evento muy bonito, y también visitamos algo la cosa gallega... Y en Santiago, me gusta participar en la vida cultural, voy a los cines, al teatro... aunque no soy como Sebastian que vive en Santiago y ya es santiagueño (dixit) y ya forma parte del mobiliario del pub Modus Vivendi... (Risas)

¿Afrontó alguna dificultad imprevista en ese inicio?

Al principio, es todo más complicado porque uno se tiene que acostumbrar a una nueva realidad y muchas decisiones que tomas son como un tiro en la oscuridad porque no conoces la sociedad, la dinámica del público, de las otras instituciones y de la vida cultural de Santiago, pero eso, poco a poco, se supera y hoy, ya puedo hasta falar un pouco de galego si hace falta y, poco a poco, me estoy conectado a esta tierra.

En estos conciertos en los barrios de Santiago siempre tocamos para mucha gente que, normalmente, no nos escucharía y eso es súper bonito Baldur Brönnimann — Director musical y artístico de la Real Filharmonía de Galicia (RFG)

Tocar para la gente

La Real Filharmonía de Galicia retoma este jueves la idea de girar por los barrios de Santiago, algo bien acogido por el público compostelano en la edición previa, ¿cómo lo valora desde dentro?

Nosotros tocamos para todo el mundo y aparte de esperar que la gente venga al Auditorio de Galicia, es importante también ir hacia donde está la gente y en estos conciertos siempre tocamos para mucha gente que, normalmente, no nos escucharía y eso es súper bonito porque, en realidad, lo tendríamos que hacer más, porque nosotros estamos aquí para las personas aficionadas a la música clásica, pero también para quienes no lo son todavía. Y con esto siempre hay nuevas amistades y nuevas conexiones...

30 aniversario de la RFG

Y en octubre, empieza la nueva temporada en el Auditorio de Galicia, llamada ‘Historias’... ¿por qué?

Celebramos nuestro 30 aniversario con un juego entre Historia e historias porque la Historia la escriben las historias y repasaremos muchos momentos significativos de la orquesta, por ejemplo, vuelven muchos solistas gallegos, muchos de ellos tras pasar por la escuela de la orquesta y es un buen ejemplo de la huella que ha dejado la orquesta pero también miramos al futuro con el proyecto Cometas, que se basa en pequeños encargos en cada semana, y en esta gira por los barrios vamos a tocar la primera de esas obras, una composición de Juan Durán. Porque en el 30 aniversario queremos celebrar el pasado pero también el futuro, la vida...

Baldur Brönnimann en un ensayo de la RFG en el Auditorio de Galicia. / Antonio Hernández / Antonio HernÃ¡ndez Rios

Santiago y su público

¿Cómo es el público de aquí?

(Sebastian Zinca) Lo siento como un público cercano, comparado con el de otros sitios. Es un público al que le gusta sentirse cerca de la orquesta, sentir que es una orquesta de su comunidad. Nos hacen sentir que somos parte del barrio pequeño que es Santiago.

(Baldur Brönnimann) El otro día me saludó alguien en el gimnasio de Santa Isabel, a donde voy siempre por la mañana, y eso es lo que tiene Santiago. La gente se conoce y uno forma parte del tejido y eso es algo súper guay...