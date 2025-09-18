El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago

La que empezó siendo una bocatería de barrio en Vigo ha anunciado un gran salto. Y es que, la mítica Papo's abrirá su primera franquicia en Santiago a principios del mes de octubre.

De esta forma, el rey vigués del bocata ha anunciado que abre la puerta a futuras franquicias de la mano de Mundo Franquicia con nueva imagen, más caña, "pero el mismo sabor de siempre". Sin duda una buena noticia para los amantes de su mítico bocata Lourdes o de su hamburguesa Giorgio's.

A principios de octubre

A este respecto, la franquicia que abrirá sus puertas en la capital gallega el próximo mes será solo la primera que la marca desplegará en la comunidad, pues están pendientes de otras tres solicitudes.

"Por ahora es gente que conoce la bocatería. Gente que sabe que la receta funciona y quiere formar parte. Esperamos que con la entrada en Mundo Franquicia, esto aumente en otros puntos, fuera de Galicia", relata el actual gerente del negocio, Óscar Amoedo, hijo del fundador de la bocatería 43 años atrás, Pepe Amoedo a FARO DE VIGO, medio que al igual que EL CORREO GALLEGO pertenece a Prensa Ibérica.

Tendremos que estar atentos en los próximos días para conocer más detalles sobre dónde abrirá Papo's en Santiago.