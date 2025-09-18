La USC perderá 500 alumnos si se materializa la propuesta de la Xunta para Medicina

La propuesta de la Xunta de ampliar a cuarto y quinto curso de Medicina la descentralización que ya existe en sexto, contando con unidades docentes en Vigo y A Coruña en las que se integren profesores de las tres universidades, provocará que la Universidade de Santiago pierda en torno a quinientos alumnos, a los que habría que añadir los 263 que como este año realizan el rotatorio en los hospitales del resto de Galicia.

Un grupo de profesionales de la Sanidad de la USC y el Complejo Universitario de Santiago indican que en este curso 2025-2026, son 352 los matriculados en sexto curso y de ellos solo 92 hacen sus prácticas en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago; 100 ya están en el Álvaro Cunqueiro de Vigo, 97 en el Chuac coruñes, 28 en Pontevedra, 36 repartidos a partes equitativas en los hospitales de Ourense y Lugo y 8 en el de Ferrol; es decir, 263 alumnos de la USC repartidos por toda Galicia. Acaban de iniciar su curso 370 alumnos en cuarto y otros 365 en quinto, y «de mantenerse esa proporción cada nuevo curso serán cerca de medio millar los que dejarán las aulas de Santiago para integrarse en esas nuevas unidades docentes que se crean en Vigo y A Coruña».

Ante esta «solución con claro matiz político para contentar a Vigo y A Coruña» estos profesionales vuelven a insistir en los problemas que representaría esta «segregación encubierta» que, en la práctica, supondría contar con tres facultades de Medicina. Una fragmentación que «sumiría a la Facultad de Santiago en la mediocridad e irrelevancia».

Recuerdan además que ya el rector de la Universidade de Santiago, Antonio López, tras conocerse los datos del ranking de Shanghái aludió a que esa división haría perder puestos tanto a la USC como a la propia Facultad de Medicina que «figura entre las 500 mejores del mundo y es la novena de España».

Un punto de vista que comparte este grupo de profesionales de la USC y el CHUS quienes inciden en los efectos negativos de estas divisiones recordando que otras facultades que fueron segregadas desaparecieron de los primeros puestos de los rankings al tiempo que alertan: «si el plan de la Xunta va adelante tendrá un impacto muy negativo sobre la biomedicina de excelencia en Galicia». En ese sentido insisten en que la Facultad de Medicina de Santiago «es una de las pocas que logró consolidar un ecosistema verdaderamente integrado de formación, asistencia sanitaria e investigación médica con centros de referencia como el Idis, Cimus, Citius o Ciqus, junto a un centenar de empresas biotech nacidas y que han ido creciendo con el impulso de este ecosistema pensado por y para situar a Galicia en la elite de las ciencias de la salud».

En relación a la enseñanza proporcionan el dato de que la Facultad de Medicina de la USC, seguida por la del País Vasco y la Complutense de Madrid repiten como las tres que más plazas MIR adjudicaron en 2025, como ya había ocurrido en 2024. «En el caso de la USC es una tónica que se viene dando en la última década, síntoma de la calidad educativa de este centro», manifiestan.

En conclusión, estos profesionales reclaman un estudio riguroso sobre las necesidades existentes y «hacer una proyección de futuro, sin presiones localistas ni conveniencias políticas cortoplacistas sino basándose en criterios de excelencia que garanticen la calidad de la formación médica, la sostenibilidad del sistema sanitario y el papel de Galicia en el mapa del conocimiento internacional».

Caamaño, a la UDC: «Debería retirar la petición para impartir el grado»

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño manifestó ayer que las consellerías de Sanidade y Educación «están a favor de una facultad única en Santiago», con descentralización del segundo ciclo en Vigo y A Coruña. Lo anunció antes de realizar una visita al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

Sobre la posibilidad de que el rector de la Universidade de A Coruña (UDC), Ricardo Cao, retire su petición para impartir el grado, el conselleiro considera que si se acuerda trabajar en la línea de la descentralización, «lo lógico sería retirar la petición o, por lo menos, dejarla apartada».

Suscríbete para seguir leyendo