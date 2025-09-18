Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
La compañía del grupo IAG reforzará su operativo de invierno en Santiago con un avión extra y nuevas conexiones, mientras el aeropuerto de Santiago intenta recuperar pasajeros
La salida de Ryanair del aeropuerto de Santiago deja un vacío que profundiza la caída notable de pasajeros registrada este 2025. En este contexto, la compañía Vueling anunció este jueves un incremento de su apuesta por Lavacolla, que incluye una nueva ruta directa con Alicante y un refuerzo de su programación para la temporada alta de Navidad.
La conexión entre Santiago y Alicante estará disponible desde el 18 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026, con una frecuencia de dos vuelos semanales: los jueves y los domingos. Los billetes ya se encuentran a la venta a través de los canales habituales de la aerolínea.
Más plazas y un avión adicional
El lanzamiento de esta ruta se enmarca en un crecimiento global de la operativa de Vueling en Lavacolla. Para este invierno, la compañía ofrecerá 578.000 plazas, lo que supone un aumento del 15% respecto a 2024, con 76.700 asientos adicionales.
Entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, Vueling incorporará un avión extra con base en Santiago, que permanecerá en Lavacolla a partir del verano de 2026. Este refuerzo permitirá incrementar frecuencias en destinos como Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla y Málaga, además de recuperar la conexión internacional con Zúrich.
