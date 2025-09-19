Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ATENEO DE SANTIAGO

5.500 personas juntó en sus actos el Ateneo de Santiago, que busca un espacio paralelo de más aforo

De las 200 actividades del curso 2024-2025, varias llenaron el salón de Afundación (Rúa do Vilar) y, de cara al futuro, la entidad compostelana precisa un área complementaria «mayor»

Desde la izquierda: Rivero de Aguilar, López-Rivadulla, Candela, González y Porteiro, durante su rueda de prensa en el Ateneo de Santiago.

Desde la izquierda: Rivero de Aguilar, López-Rivadulla, Candela, González y Porteiro, durante su rueda de prensa en el Ateneo de Santiago. / Cedida

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

«Entre 5.000 y 6.000 personas» reunieron las actividades realizadas por el Ateneo de Santiago durante el curso 2024-2025, según indicó su presidente, Francisco Candela, al presentar ayer en la sede de la Praza de Salvador Parga, la memoria de ese periodo desde octubre a junio.

Más de 200 actividades

Más de 200 actividades de carácter cultural, social y divulgativo hilaron el programa del Ateneo en esa pasada temporada, explicó Candela durante una rueda de prensa compartida con José Manuel González Herrán (vicepresidente), Antón Porteiro Lago (tesorero), y los vocales Manuel López-Rivadulla Lamas y Luis Rivero de Aguilar Sobrino.

«Queremos dar las gracias a la ciudadanía de Santiago por apoyar nuestras actividades», subrayó el presidente del Ateneo, entidad con 350 personas asociadas y cuyas propuestas son abiertas a todo el público. Aparte de conferencias, debates, un festival de música barroca y ciclos de cine, el Ateneo ofrece además un club de lectura.

Retos

De cara a la nueva temporada que se presentará la semana próxima, el Ateneo de Santiago encara nuevos retos. El mayor, dado el lleno de varias charlas celebradas en el salón de Afundación (Rúa do Vilar, 19), es buscar un local de uso paralelo para cuando se precise mayor aforo, tema que expondrán a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. «Solicitamos a primeros de mes una reunión y estamos a la espera».

La charla de Paca Sauquillo, entre el top de citas exitosas

La charla de Francisca (Paca) Sauquillo, abogada laboralista destacada por su defensa de las libertades democráticas durante la dictadura de Franco, a la par que presidenta de Honor de Movimiento por la Paz, es parte del top de charlas del Ateneo de Santiago que más público convocaron en el pasado curso. También sobresalieron las conferencias sobre Castelao, la de Antón Losada sobre Trump, la dedicada a China, la que abordó el tema de los parques eólicos o la del festival de Cans, según detalló Candela. Y añadió que temas como «la mujer, la crisis ecológica o la vivienda», también están entre los que más atención del público concitaron en las respectivas charlas.

Francisca (Paca) Sauquillo durante su charla con este diario con motivo de la conferencia que dio hace meses invitada por el Ateneo de Santiago.

Francisca (Paca) Sauquillo durante su charla con este diario con motivo de la conferencia que dio hace meses invitada por el Ateneo de Santiago. / Jesús Prieto

Llega el VII Festival Ateneo Barroco

En el marco del curso 2025-2026, a falta de revelar más propuestas, ya se presentó hace días el VII Festival Ateneo Barroco. Se celebra en Compostela del 8 al 22 de octubre. Comienza el miércoles 8 de octubre en el Teatro Principal con Camerata Boccherini (Paolo Grazzi; oboe barroco; y Massimo Spadano, violín); y su plan de conciertos sigue el viernes 10 de octubre en el Principal, con Ars Atlántica / Manuel Vilas (más Nadia Vázquez, musette; y Anna Margules, flautas); el 14, con Kenneth Weiss (clave) en el Salón Teatro; el 17, con María Espada, Manuel Minguillón y el Collegium Musicum Madrid en la Igrexa da Universidade; el 21, con la Capela Compostelana (Carmen Ferreiro y Francisco Luengo) en el Salón Teatro.; y el 22, con Ars Lachrima (con Enrike Solins) en el Paraninfo da Universidade. Citas siempre a las 20 horas, salvo la final, a las 20.30 h.

El abono de los seis conciertos de pago del Festival Ateneo Barroco 2025 vale 35 euros y la entrada diaria, 10 €, precios que con el Carnét Joven o la compra de menores de 30 años, se quedan en 25 y 8, respectivamente. Habrá además actividades paralelas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital
  2. La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
  3. Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
  4. Jornada accidentada en Santiago: dos colisiones, una salida de vía y un atropello en cuatro horas
  5. La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago
  6. Los vecinos del piso que ardió en el Ensanche de Santiago: «Olimos el humo y tapamos las puertas con toallas»
  7. Esta es la única casa rural de Santiago que participa en el Outono Gastronómico
  8. Muere el doctor compostelano Miguel Carrero López, referente del asociacionismo profesional en Galicia

5.500 personas juntó en sus actos el Ateneo de Santiago, que busca un espacio paralelo de más aforo

5.500 personas juntó en sus actos el Ateneo de Santiago, que busca un espacio paralelo de más aforo

El festival de teatro Agustín Magán comienza este viernes en Santiago con entrada gratuita

El festival de teatro Agustín Magán comienza este viernes en Santiago con entrada gratuita

Monseñor Prieto: «La Iglesia no puede permanecer callada ante el dolor de la trata»

Monseñor Prieto: «La Iglesia no puede permanecer callada ante el dolor de la trata»

Raxoi convoca o concurso de ideas para reurbanizar o conector central da cidade

Raxoi convoca o concurso de ideas para reurbanizar o conector central da cidade

Santiago estrea a Eduteca, conciliación familiar todo o curso para nenos de 6 a 12 anos

Santiago estrea a Eduteca, conciliación familiar todo o curso para nenos de 6 a 12 anos

A Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle estará completa no verán de 2026

A Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle estará completa no verán de 2026

Microcoches de alquiler para reducir el tráfico en Santiago

Microcoches de alquiler para reducir el tráfico en Santiago

Avanzan las negociaciones para desbloquear el pago de la deuda a las empresas de los buses urbanos de Santiago

Avanzan las negociaciones para desbloquear el pago de la deuda a las empresas de los buses urbanos de Santiago
Tracking Pixel Contents