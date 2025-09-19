5.500 personas juntó en sus actos el Ateneo de Santiago, que busca un espacio paralelo de más aforo

«Entre 5.000 y 6.000 personas» reunieron las actividades realizadas por el Ateneo de Santiago durante el curso 2024-2025, según indicó su presidente, Francisco Candela, al presentar ayer en la sede de la Praza de Salvador Parga, la memoria de ese periodo desde octubre a junio.

Más de 200 actividades

Más de 200 actividades de carácter cultural, social y divulgativo hilaron el programa del Ateneo en esa pasada temporada, explicó Candela durante una rueda de prensa compartida con José Manuel González Herrán (vicepresidente), Antón Porteiro Lago (tesorero), y los vocales Manuel López-Rivadulla Lamas y Luis Rivero de Aguilar Sobrino.

«Queremos dar las gracias a la ciudadanía de Santiago por apoyar nuestras actividades», subrayó el presidente del Ateneo, entidad con 350 personas asociadas y cuyas propuestas son abiertas a todo el público. Aparte de conferencias, debates, un festival de música barroca y ciclos de cine, el Ateneo ofrece además un club de lectura.

Retos

De cara a la nueva temporada que se presentará la semana próxima, el Ateneo de Santiago encara nuevos retos. El mayor, dado el lleno de varias charlas celebradas en el salón de Afundación (Rúa do Vilar, 19), es buscar un local de uso paralelo para cuando se precise mayor aforo, tema que expondrán a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. «Solicitamos a primeros de mes una reunión y estamos a la espera».

La charla de Paca Sauquillo, entre el top de citas exitosas

La charla de Francisca (Paca) Sauquillo, abogada laboralista destacada por su defensa de las libertades democráticas durante la dictadura de Franco, a la par que presidenta de Honor de Movimiento por la Paz, es parte del top de charlas del Ateneo de Santiago que más público convocaron en el pasado curso. También sobresalieron las conferencias sobre Castelao, la de Antón Losada sobre Trump, la dedicada a China, la que abordó el tema de los parques eólicos o la del festival de Cans, según detalló Candela. Y añadió que temas como «la mujer, la crisis ecológica o la vivienda», también están entre los que más atención del público concitaron en las respectivas charlas.

Francisca (Paca) Sauquillo durante su charla con este diario con motivo de la conferencia que dio hace meses invitada por el Ateneo de Santiago. / Jesús Prieto

Llega el VII Festival Ateneo Barroco

En el marco del curso 2025-2026, a falta de revelar más propuestas, ya se presentó hace días el VII Festival Ateneo Barroco. Se celebra en Compostela del 8 al 22 de octubre. Comienza el miércoles 8 de octubre en el Teatro Principal con Camerata Boccherini (Paolo Grazzi; oboe barroco; y Massimo Spadano, violín); y su plan de conciertos sigue el viernes 10 de octubre en el Principal, con Ars Atlántica / Manuel Vilas (más Nadia Vázquez, musette; y Anna Margules, flautas); el 14, con Kenneth Weiss (clave) en el Salón Teatro; el 17, con María Espada, Manuel Minguillón y el Collegium Musicum Madrid en la Igrexa da Universidade; el 21, con la Capela Compostelana (Carmen Ferreiro y Francisco Luengo) en el Salón Teatro.; y el 22, con Ars Lachrima (con Enrike Solins) en el Paraninfo da Universidade. Citas siempre a las 20 horas, salvo la final, a las 20.30 h.

El abono de los seis conciertos de pago del Festival Ateneo Barroco 2025 vale 35 euros y la entrada diaria, 10 €, precios que con el Carnét Joven o la compra de menores de 30 años, se quedan en 25 y 8, respectivamente. Habrá además actividades paralelas.