Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 19 de septiembre, en Santiago?

Música en el Compostela Street Festival

FESTIVAL. Hoy se abre el Compostela Street Festival, en el campus sur de la USC, gratis desde 19 h., con musica a cargo de La Blackie, Dj Mil (clásico de la escena compostelana al hablar de electrónica; pincha de 00.30 h. a 02 h.), André GS (picheleiro que ofrece pop con alma de urbana ), Adaya y O Pirata.

La pianista Elsa Muñiz actúa en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés

ENTRADA GRATUITA. La pianista y compositora boirense Elsa Muñiz presenta en Santiago un disco llamado New Beginnings, su segundo álbum instrumental. La cita es a las 19 h., en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, situado en la planta baja.

Conducirá el acto de presentación, Manuel Dafonte. Pianista, compositora, esta artista gallega busca convertir el piano en una forma de narración emocional capaz de llegar tanto al melómano como al oyente casual. Es de entrada gratuita.

La pianista Elsa Muñiz actúa en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés / Rodrigo Paz / RODRIGO PAZ

Acto de homenaje al profesor Puy Muñoz

HOMENAJE. Quien fuera profesor emérito de la USC, Francisco Puy Muñoz, fallecido en 2024, será homenajeado en la USC a las 12 h. en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, un acto que se hace bajo la presidencia del rector, Antonio López y al que además acude el presidente do Parlamento, Miguel Santalices.

El acto será en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho / USC

Empieza el festival Agustín Magán (gratis)

FESTIVAL. El festival de teatro aficionado Agustín Magán, cita de entrada gratuita, comienza hoy a las 20 hotas en el Principal con la compañía Achádego Teatro y una obra titulada Novo Amencer.

Empieza el festival Agustín Magán / Concello de Santiago

Mañana, en el mismo horario, toma el relevo Ditirambo con un montaje llamado Cartas da muller ausente; y ya el domingo, integrantes de O Trasno Teatro ponen en escena la obra Vivir con Huntington.

La Real Filharmonía da un recital de acceso libre en San Agustín

MÚSICA. La Real Filharmonía de Galicia (RFG) encara la segunda fecha de su gira Conciertos en los Barrios, recitales de entrada libre a las 19:30 h..

Tocan hoy en la Iglesia de San Agustín, el miércoles 24 en la Casa das Máquinas - (Galeras), el jueves 25 en la Iglesia de Santa María da Mercede (Conxo) y el viernes 26 en Área Central (Fontiñas).

Joe Lastie’s New Orleans Sound y Carlos Childe

FESTIVAL. El festival Hola Nola, dedicado a la música de Nueva Orleans y cerecanías, ofreció ayer en el Riquela un set de Leo Middea, pero hay más en este certamen que dura hasta el sábado en Santiago: hoy, en la Borriquita, cita de entrada libre con Boma Bango (21:30 h.); y en el Riquela, actúa la de Joe Lastie’s New Orleans Sound y Carlos Childe (20 €; 22:15 h.).

Lorenzo Caprile en ‘Artesanamente’

DOBLE SEDE. La programación paralela de Artesanamente cuenta hoy con el premiado diseñador de moda Lorenzo Caprile, que ofrecerá una conferencia a las 17:30 horas en el Galego de Arte Contemporánea (CGAC), con entrada libre e invitaciones disponibles en la sede de Afundacion (Rúa do Vilar, 19; epicentro del programa).

Artesanamente se celebra hasta el domingo. Es una iniciativa que reúne a casi medio centenar de marcas de artesanía de diferentes disciplinas, incluida la faceta alimentaria.

Hay previstas otras charlas de Octavio Vázquez (de la empresa Pau de Pedra), Elena Ferro y Álvaro Pin. Y el domingo habrá un pequeño desfile por las rúas de Santiago a cargo de la Asociación do Traxe Galego.