Santiago
As asociacións veciñais de Santiago rexeitan ligar a taxa do lixo ao valor catastral das vivendas
Solicitan ao Concello o «pago por xeración», incluíndo as terrazas na superficie dos locais de hostalaría
As asociacións veciñais de Santiago celebraron unha xuntanza na que rexeitaron de xeito «unánime» a intención do Concello de Santiago de aprobar unha nova ordenanza fiscal para a taxa do lixo coa que se aplicará a subida do imposto por tramos en función do valor catastral da vivenda a partir do 2026. O encontro tamén serviu para reclamar melloras no transporte urbano, expresar o seu apoio aos veciños de San Lourenzo, ou formalizar unha coordinadora para «avanzar na agrupación» das asociacións –na xuntanza estaban presentes 15 máis un representante de Ferusa–.
As entidades, que se reuniron o mércores en Cornes, solicitan a Raxoi que na taxa do lixo se aplique o principio de «pago por xeración» e rexeitan a súa vinculación co valor catastral das vivendas no caso da tarifa doméstica, «porque nada ten que ver o valor catastral co lixo xerado». Do mesmo xeito, puxeron de manifesto a necesidade de coñecer o estudo económico do que vai supoñer esta taxa en termos de recadación e do custo actual do servizo.
Computar as terrazas
Os representantes veciñais tamén inciden na necesidade de que no caso da hostalaría se computen coma superficie dos locais as terrazas, «dado que nelas xérase unha parte moi importante dos residuos desta actividade», así como a de asimilar a categoría de bares e restaurantes, «dado que hoxe en día a gran maioría dos bares están actuando como restaurantes».
Ademais, analizaron o caso de Oviedo, onde a factura varía en función da frecuencia de recollida e acordaron elaborar unha alegación tipo para que cada entidade poida formular as súas propias propostas á ordenanza.
Melloras no transporte urbano
Por outra banda, o encontro serviu para poñer sobre a mesa a necesidade dunha «mellora substancial do transporte urbano de Santiago». Nesta liña, piden mellorar as frecuencias, dotar as paradas de marquesiñas e paneis de información en todo o termo municipal, axilidade na comunicación de cambios de horarios, actualización do parque de vehículos e a utilización de autobuses de tamaños adaptados ás vías e rúas polas que discorren as liñas. Así mesmo, acordouse continuar recollendo información sobre este servizo.
Escrito sobre a Malatesta
As entidades veciñais tamén asinaron un documento en apoio aos veciños de San Lourenzo para evitar que se reabra a sala Malatesta coma local de ocio nocturno ante a intención manifestada por un empresario de poñer en marcha unha sala de festas nese local. No texto indican que «a actividade pretendida ten sido cualificada de forma reiterada pola xurisprudencia como molesta e insalubre e atenta contra dereitos fundamentais dos veciños como son a inviolabilidade do seu domicilio ou o dereito ao descanso nocturno».
Por último, formalizaron unha coordinadora das asociacións. Polo momento, acordaron realizar reunións trimestrais para tratar asuntos de interese xeral, elaborar alegacións tipo adaptables para as entidades e propoñer unha posta ao día do Regulamento de Participación Cidadá.
- Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- Jornada accidentada en Santiago: dos colisiones, una salida de vía y un atropello en cuatro horas
- La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago
- Los vecinos del piso que ardió en el Ensanche de Santiago: «Olimos el humo y tapamos las puertas con toallas»
- Esta es la única casa rural de Santiago que participa en el Outono Gastronómico
- Muere el doctor compostelano Miguel Carrero López, referente del asociacionismo profesional en Galicia