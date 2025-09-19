Avanzan las negociaciones para desbloquear el pago de la deuda a las empresas de los buses urbanos de Santiago

El pago de tres millones de euros pendientes desde 2024 a dos concesionarias del transporte urbano de Santiago podría desbloquearse en el próximo pleno. Los cuatro concejales no adscritos -Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez- se reunieron ayer con representantes de los trabajadores de la empresa Tralusa (del grupo Monbus) a los que trasladaron que se había avanzado en las negociaciones con el Gobierno de Goretti Sanmartín para cambiar el sentido de su voto.

En junio, los expulsados del PSOE se abstuvieron por segunda vez en la votación en el pleno con el que el Concello pretendía aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito necesario para pagar 2,5 millones a Tralusa y unos 500.000 a Rías Baixas. El PP votó en contra al considerar que el Bipartito adjudicó a dedo a través de estas empresas el alquiler de buses para sustituir a los más envejecidos y peligrosos de la flota sin mediar concurso público y con reparos de la intervención municipal.

Las dos condiciones

Los concejales no adscritos se han abierto a cambiar su abstención por un voto a favor, pero con dos condiciones: un informe técnico que acredite que el importe a pagar se ajusta al precio de mercado y avances significativos para el desbloqueo de la licitación de un nuevo contrato para el transporte urbano. El actual lleva casi una década caducado y se presta mediante prórrogas que impiden, por ejemplo, la renovación de la flota de autobuses o la mejora en las líneas actuales. Gonzalo Muíños explicó ayer que en los últimos días han recibido el informe solicitado ya en junio. «Era fundamental poder contar con el respaldo jurídico de este informe», subrayó, para añadir que el PP había advertido que llevaría el tema a la Fiscalía porque había «una tramitación incompleta» .

El nuevo contrato sin fecha aún

La segunda condición todavía no ha sido satisfecha. Pero Muíños espera «contar contar con unos plazos definidos sobre cuándo se procederá a la licitación» del nuevo contrato del transporte «antes de que se lleve a cabo la votación». El pleno se celebrará el jueves de la próxima semana. «Podemos desbloquear esas facturas votando a favor, y pensando en las empresas y en las familias que dependen de ellas, pero con la garantía de que el próximo año el servicio del transporte urbano esté regularizado o en vías de regularización», concluyó Muíños.

Retraso en las nóminas

La semana pasada el Concello autorizó el pago a Tralusa de las facturas que tampoco había abonado por la prestación del servicio este año, una deuda que sumaba otros tres millones de euros a los 2,5 pendientes de 2024, y que no necesita pasar por el pleno. El comité de Empresa denunció entonces retrasos en el pago de la nónima de agosto, que no se abonó los primeros días del mes como es habitual. La orden de pago se retrasó hasta el pasado viernes 12.