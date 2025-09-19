Corte de tráfico en una de las calles más centricas de Santiago

Nuevo corte de tráfico en Santiago. En este caso, la rúa do Frei Rosendo Salvado permanecerá cortada al tráfico desde el próximo lunes, 22 de septiembre, al viernes 26.

El corte se debe a los trabajos de reparación en la red de alcantarillado que se realizarán en esa zona próxima a la praza Roxa. Según informa el Concello de Santiago en un comunicado, se habilitará un desvío y el acceso a los garajes podrá realizarse en sentido contrario desde Santiago de Chile.

Modificaciones autobús urbano

Con motivo del corte, la línea 5 en sentido Rocha realizará un desvío por Ramón Cabanillas, Fernando III, rúa da Rosa, Santiago de Chile, pasando a retomar su itinerario habitual en la rúa Frei Rosendo Salvado.

Quedará, por lo tanto, suprimida la parada nº263 en Frei Rosendo Salvado, realizando como parada alternativa la situada en Santiago de Chile (cruce con Frei Rosendo Salvado).