Denuncian a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas sin el certificado necesario

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de la Guardia Civil de Galicia ha denunciado a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas para la obtención del permiso de conducir de la clase C para camiones, al carecer del correspondiente certificado de aptitud.

La investigación se inició gracias a la colaboración ciudadana, a través de la cual se tuvo conocimiento de la posible existencia de personas que ejercían la función docente sin la habilitación necesaria.

A raíz de esta comunicación, componentes del GIAT, en estrecha colaboración con la Jefatura Local de Tráfico de Santiago, iniciaron una investigación.

Esta finalizó el pasado día 10 de septiembre con la inspección de un vehículo pesado (un camión rígido de 18 toneladas de MMA) propiedad de una autoescuela de Santiago, mientras se utilizaba para funciones formativas.

Hasta 3.000 euros

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, y tras comprobar la documentación, se confirmó que la persona que estaba impartiendo las clases prácticas de conducción carecía del título habilitante para ejercer como profesor.

Dicha actuación fue comunicada por el GIAT a la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, organismo sancionador. Estos hechos se consideran constitutivos de varias infracciones administrativas muy graves al Reglamento de Escuelas Particulares de Conductores.

La comisión de estas infracciones puede conllevar la imposición de sanciones económicas de hasta 3.000 euros.

Canal de colaboración ciudadana

En su comunicado, la Guardia Civil aprovecha para recordar a la ciudadanía que dispone de un canal de colaboración para comunicar hechos delictivos o infracciones de forma reservada.

Además del canal, para la ampliación o confirmación de cualquier otro dato, pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de A Coruña en el teléfono 981167813.