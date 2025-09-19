Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, explicó que la Xunta está negociando con la empresa de autobuses concesionaria de la línea que une Lugo con Santiago, Monbus, para "ver si es necesario reforzar las plazas disponibles ahora que hay más demanda de lo que se espera".

El responsable de movilidad hizo estas declaraciones durante una visita a la futura estación intermodal de Lugo, donde contestó a las protestas del colectivo de estudiantes usuario del servicio de bus los fines de semana, que se queja de la falta de plazas en varias de las líneas, especialmente los viernes y los domingos por la tarde. "Espero que en poco tiempo podamos tener una solución", concluyó.

En referencia a la conexión de Lugo con A Coruña, Calvo recordó que hay siete líneas de autobuses en un sentido y cinco en el otro los fines de semana, "precisamente en atención al flujo de estudiantes universitarios" y cree que actualmente en esta conexión está "adaptada la oferta y la demanda".