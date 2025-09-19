El festival de teatro Agustín Magán comienza este viernes en Santiago con entrada gratuita

El festival Agustín Magán, cita anual de entrada gratuita, comienza este viernes en Santiago a las 20 horas en el Principal con la compañía Achádego Teatro y una obra titulada Novo Amencer en la primera de seis jornadas dedicadas a reivindicar el talento de la escena gallega del teatro aficionado.

Resto de las obras de teatro

Y ya este sábado, 20 de septiembre, en el mismo horario, en el Teatro Principal, el festival Agustín Magán 2025, continua con la compañía Ditirambo y un montaje llamado Cartas da muller ausente; y ya el domingo 21, integrantes de O Trasno Teatro ponen en escena en ese mismo escenario una pieza denominada Vivir con Huntington.

Ditea, referente en Santiago

En la rueda de prensa celebrada este jueves, el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, destacó que la Xunta de Galicia destina este año 55.000 euros a apoyar la actividad de la Federación Galega de Teatro Afecionado (Fegatea), que incluye 88 funciones por toda Galicia y la celebración del citado festival Agustín Magán, que prosigue los días 25, 26 y 27 de septiembre, pero en el escenario del centro sociocultural de Santa Marta, con la sucesiva presencia de Catro Gatos (representan una obra denominada Encrobas), Teatro Pesadelo (interpretan Xa é hora) y la agrupación compostelana Teatro de Cámara Ditea (con tres piezas de teatro breve agrupadas como Tránsito; As mulleres soas; y Petición de man), compañía que es todo un referente.

Fundador

Ditea es una compañía compostelana fundada en 1960 por el mencionado actor y director teatral que honra este festival, Agustín Magán Blanco (Santiago, 1918 - 1998). Y este certamen de teatro aficionado lleva su nombre a modo de tributo, está organizado por la Xunta de Galicia en colaboración con el Centro Dramático Galego (CDG), la Rede de Centros Socioculturais del Concello de Santiago y Fegatea.

Integrantes de Ditea Teatro, compañía de Santiago y carteles de sus obras. / Cedidas

Al acto de presentación de este festival en Santiago acudieron además, el concelleiro Xan Duro; el director del Centro Dramático Galego, Fran Núñez (el CDG; compañía pública profesional , representa este mes en el Salón Teatro de Santiago su nueva producción propia, A serie Clopen); y dos destacados integrantes de Fegatea, Chelo Pampillón y Antonio Vázquez.

Fegatea

La Federación Galega de Teatro Afeccionado (Fegatea), que cumple 25 años de trabajo, incluye a 57 agrupaciones representativas de las cuatro provincias gallegas y, a través del Circuito Galego de Teatro Amador, fomenta las vocaciones no profesionales dentro de las artes escénicas.