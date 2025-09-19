De las fiestas de Fontiñas a la París de Noia: dos citas que no puedes perderte este finde en Santiago

Fin de semana festivo en Santiago y alrededores. Además de las fiestas del barrio de Fontiñas, que arrancan este viernes con pasabares, pregón y verbena a cargo del Trío Alborada y la Disco Móbil Chocolate con DJ Ferre, la París de Noia actuará este sábado en una parroquia compostelana.

En concreto, en A Gracia (Polígono do Tambre), que celebra sus fiestas patronales este fin de semana.

Una celebración a la que, además de la verbena, no faltarán los pasacalles, actividades para los más pequeños e incluso una Festa da Espuma.

Programación Fiestas A Gracia 2025

Las fiestas de A Gracia se inician a las 9.00 horas de este sábado, 20 de septiembre, con la tradicional tirada de bombas de palenque, seguido del pasacalles a cargo de la Asociación Cultural Argalleiros.

Cartel Fiestas A Gracia 2025 / CEDIDA

Tras la misa solemne de las 13.00 horas, la sesión vermú correrá a cargo de Aché. Por la tarde, habrá hinchables y Festa da Espuma para los más pequeños de la casa (si el tiempo lo permite). Desde la organización recuerdan llevar bañador, chanclas y toalla.

El broche de oro lo pondrá de nuevo Aché y la orquesta París de Noia, con verbena desde las 22.00 horas.

El día grande las fiestas empieza con la tirada de bombas de alba en la madrugada del domingo, 21 de septiembre. A las 10.00 horas tendrá lugar la procesión de la Virgen da Nosa Señora da Gracia desde San Paio, que será portada por Higinio Corral García, Juan Corral García y Antonio Suárez Rodríguez.

Estarán acompañados por la Agrupación musical de Ferrol y la Asociación Cultural Argalleiros. Finalmente, la sesión vermú y la verbena estará amenizada por el Grupo Atenas.