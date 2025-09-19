Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Microcoches de alquiler para reducir el tráfico en Santiago

Mobme y Tussa presentan a los empresarios del Tambre el proyecto

Prototipo del microcoche Neno desarrollado por la empresa Castrosua

Prototipo del microcoche Neno desarrollado por la empresa Castrosua / Jesus Sancho

El Correo Gallego

Santiago

Los empresarios del polígono del Tambre pudieron conocer ayer el proyecto para fomentar el alquiler de microcoches en Santiago y reducir el tráfico en la ciudad. La iniciativa está impulsada por Mobme (start up vinculada a Castrosua), el Concello y la empresa municipal del transporte urbano Tussa. El servicio funcionará para la ciudadanía general de forma similar al arrendamiento de bicicletas. Pero se pondrán a disposición los minivehículos Neno -con dos plazas y que se pueden conducir con carné de motocicleta- desarrollados por Castrosua.

La idea es que los microcoches también sean usados por los trabajadores de empresas de la ciudad. El gerente de Tussa, José Ramón Mosquera, el gerente de Mobme by Castrosua, Carlos Gustavo García, presentaron ayer el proyecto en el centro empresarial del Tambre, para explicar cómo las compañías e instituciones interesadas podrían aprovechar todas sus ventajas. El acto fue clausurado por el concelleiro de Mobilidade, Xan Duro.

Presentación del proyecto en el centro empresarial del Tambre

Presentación del proyecto en el centro empresarial del Tambre / Cedida

Dos plazas

Carlos Gustavo explicó las características de Neno, prototipo de nanovehículo formulado como solución 100% eléctrica, que cuenta con una superficie inferior a dos metros cuadrados. Ofrece dos plazas y más de 180 litros de capacidad de carga. Según explicó, se trata de un vehículo diseñado para reducir atascos, descongestionar las ciudades y reducir la ocupación de espacio haciendo una ciudad más ágil y práctica. Todavía se desconoce cuándo podría estar disponible el alquiler de estos vehículos en Santiago. La iniciativa se presentó públicamente en junio en una rueda de prensa en el Concello y ayer se trasladó a los empresarios. En las próximas semanas, Mobme y Tussa iniciarán rondas de contactos para explicar el proyecto a todos los agentes interesados como paso previo a su implantación.

