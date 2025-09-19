Monseñor Prieto: «La Iglesia no puede permanecer callada ante el dolor de la trata»

Cáritas Diocesana de Santiago celebró ayer en el Monasterio de San Martiño Pinario la jornada ‘Acompañar también es denunciar. Cáritas frente a las violencias machistas’, un encuentro que situó en el centro el compromiso de la sociedad y la Iglesia con la defensa de la dignidad de las mujeres víctimas de violencia, trata y prostitución.

El acto fue inaugurado por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, quien recordó que «la Iglesia no puede permanecer callada ante el dolor de la explotación y la trata. Su palabra y su acción deben ser siempre un grito contra la injusticia».

La directora diocesana de Cáritas, Pilar Farjas Abadía, subrayó que «acompañar implica también denunciar porque no hay verdadera caridad si no nos comprometemos con la transformación social».

Ponencias de expertas

La ponencia principal corrió a cargo de Mabel Cenizo Benito, responsable de comunicación, incidencia política y voluntariado en Cáritas Guipúzcoa, quien profundizó en la realidad de las violencias machistas desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia. La sesión se completó con la presentación del documento Acompañando a mujeres en situación de violencias machistas: la mirada y la acción de Cáritas, con la participación de Leticia Escutia, responsable del programa de Mujer, Trata y Prostitución de Cáritas Española, y Lorena Nieto, responsable del área de salud integral del Programa Vagalume.

La jornada se cerró con un llamamiento conjunto a reforzar la coordinación entre entidades sociales, administraciones y comunidad cristiana para erradicar la violencia machista y apoyar a las víctimas.