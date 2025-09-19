Psicosis por los incendios en Santiago: una polvareda de una obra moviliza a los Bomberos, Policía y hasta una ambulancia

Después de que el pasado lunes, un piso de la calle Santiago de Chile quedara totalmente calcinado por un potente incendio causado por el mal funcionamiento de un frigorífico, parece que el susto todavía permanece entre los residentes del Ensanche compostelano. Un suceso que obligó a los vecinos del inmueble afectado a verse atrapados en sus casas, puesto que, la densa humareda que provocaron las llamas, inundó las escaleras del edificio impidiendo que estos abandonaran el edificio hasta la actuación de los Bomberos.

Esta vez la alarma ha saltado poco después de las 14.30 horas. Un vecino de la calle Montero Ríos avisó al 112 Galicia indicando que veía salir humo blanco de la parte alta de un edificio, aproximadamente a la altura del Nº 31 de la mencionada calle. Con esta información, desde el centro de emergencias movilizaron tanto a los Bomberos de Santiago como a Urxencias Sanitarias, dando aviso también tanto a Policía Local y Nacional.

Tras un frenético despliegue en el que han participado un camión bomba, un camión autoescala, una ambulancia del Emerxencias O61 y varias patrullas de policía, una vez en el lugar han podido comprobar que el humo blanco, no era más que una polvareda provocada por el corte de una sierra radial, tal y como han confirmado fuentes de Bomberos a este diario: "Todo ha sido una falsa alarma, cuando llegamos comprobamos que unos obreros estaban trabajando con una radial", han explicado desde el parque de Santiago.

Afortunadamente el suceso, aunque ha obligado a gran despliegue de medios, ha quedado en una mera anécdota, pero deja palpable que el fuerte incendio del pasado lunes todavía está en la mente de los vecinos del centro de la capital de Galicia.