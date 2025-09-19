Raxoi convoca o concurso de ideas para reurbanizar o conector central da cidade
O contrato licítase cun orzamento base de 170.000 euros e os concorrentes teñen un prazo de 3 meses para presentaren os seus proxectos
O Concello de Santiago vén de publicar na plataforma de contratación do Estado os pregos para participar no concurso de ideas destinado á reurbanización e humanización do conector central da cidade –dende San Clemente ao cruzamento da rúa Basquiños con Espírito Santo–. Un proxecto que o goberno local tiña inicialmente previsto licitar en setembro de 2024. Con el preténdese mudar a mobilidade da cidade dándolle prioridade ao tránsito peonil e á circulación de transporte público, reducindo o número de vehículos privados que atravesan a rúa da Senra, a praza de Galicia ou Virxe da Cerca.
Este procedemento sae a concurso cun orzamento base de licitación de 170.000 euros (sen impostos). As empresas participantes dispoñen dende este xoves dun prazo de tres meses para achegaren as súas propostas para a remodelación do conector central da cidade, que supón unha área aproximada de 45.600 metros cadrados e que deberá contemplar a ampliación de beirarrúas, así coma actuacións para facelas máis accesibles, a redordenación do tráfico –o lema do Concello é: «Acceder, non atravesar»– e reservando espazos de carga e descarga para establecementos comerciais e hostaleiros e zonas reservadas á parada do transporte escolar, entre outros aspectos.
Un xurado profesional valorará as propostas recibidas, entre as que se elixirá o proxecto gañador, que será premiado con 50.000 euros, e tamén se entregarán catro accésits a outras tantas propostas –cuxo premio ascederá neste caso aos 30.000 euros–.
«Acceder, non atravesar»
Logo dun traballo conxunto do departamento de Urbanismo, que dirixe o edil Iago Lestegás, con outras áreas municipais, e contando coa asistencia do COAG –Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia–, o proxecto busca adecuar a conexión da améndoa da cidade con este anel lindeiro consonte ás directrices da Axenda Urbana 2030 e o Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Santiago. Un plan que prioriza o espazo «para as persoas» e máis alá do tránsito para a creación de ámbitos de convivencia que ao tempo consigue difuminar a «barreira» entre a cidade histórica e esta área.
Entre os criterios xerais de actuación, os pregos publicados polo Concello de Santiago contemplan que as propostas poñan especial interese no «respecto aos valores históricos» da zona–na que se localizan edificacións de interese patrimonial coma o Convento das Mercedarias, Santo Agostiño ou a Praza de Abastos–. Tamén é esixencia que os proxectos contemplen actuacións que promovan a recuperación ambiental e paisaxísitca. En máis dunha ocasión o edil de Urbanismo falou de favorecer a plantación de árbores que dean sombra a este novo «espazo de convivencia».
Os pregos instan tamén a que a redacción das propostas teñan en conta «a integración nos plans de mobilidade e accesibilidade» do municipio, favorecendo a eliminación de barreiras arquitectónicas, eliminando diferenzas de rasantes e gañando, en definitiva, espazo público para os viandantes, especialmente en zonas de estreitamento das beirarrúas, como se dan no tramo do conector central que decorre pola Fonte de Santo Antonio, onde os pregos municipais suxiren a posibilidade de que esta rúa sexa unha vía de circulación de carril único.
Actuación en cinco fases
Dada a «extensión e complexidade» deste proxecto de reurbanización e humanización, o goberno local establece nos pregos do concurso de ideas unha división por fases ou tramos deste anel da cidade que percorre dende San Clemente até Basquiños atravesando a Virxe da Cerca.
O primeiro destes tramos de actuación será o comprendido entre San Clemente e o Campo da Estrela, onde destaca a reordenación da mobilidade na intersección coa avenida Xoán Carlos I. O seu ámbito de actuación será o vai dende A Senra até a Fonte de Santo Antonio, onde os pregos poñen especial interese na Praza de Galicia, suxerindo actuacións que eliminen o uso da mesma a xeito de rotonda.
O terceiro tramo de reurbanización é o que vai dende a Fonte de Santo Antonio até a Porta do Camiño cruzando Virxe da Cerca, unha das vías de maior tráfico da cidade que deberá seguir ofrecendo a posibilidade de paso de vehículos de mercadorías, para o abastecemento de comercios, locais de hostalaría e a propia Praza de Abastos, así coma o acceso do transporte urbano aos diversos colexios da zona.
O cuarto e quinto espazos de actuación no que se divide o proxecto global afectan á conexión dende a Porta do Camiño con San Roque e Santa Clara. O concelleiro Lestegás apuntou nalgún momento a posibilidade de que se establecesen direccións únicas nas rúas das Rodas e Valle Inclán, favorecendo tamén a creación de meirandes espazos de uso peonil e acceso máis seguro á escola infantil da zona.
