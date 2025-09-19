Santiago estrea a Eduteca, conciliación familiar todo o curso para nenos de 6 a 12 anos
No CSC da Trisca ofrecerase reforzo escolar de luns a venres de 15.30 a 19h.
A concelleira de Servizos sociais, María Rozas, presentou este xoves o proxecto piloto de «conciliación e igualdade de oportunidades» Eduteca. Un programa no que se priorizarán os cativos (de entre 6 e 12 anos) de familias migrantes e monomarentais e que se vai desenvolver na Centro sociocultural da Trisca durante o curso escolar, da man do departamento que dirixe Rozas e mais de Movemento pola Paz.
Xunto á edil presentaron Eduteca o técnico do departamento de Servizos sociais Jorge Mato e mais o coordinador técnico de Movevemento pola Paz, Aarón Mayo. Este último explicou que a priorización das familias migrantes e monomarentais se debe «ás maiores dificultades e vulnerabilidades» destas unidades familiares, pois entre os escolares chegados doutros países aprézase «un lóxico desfase curricular» pero tamén no caso das nais –maioritariamente as unidades familiares de persoas migradas en Santiago son de nais con fillos– «adoecen de precariedade laboral» sen esquecer a carencia de redes de apoio, «básicas para a conciliación».
Deste último aspecto falou máis polo miúdo a concelleira María Rozas, que quixo destacar que ademais de actividades lúdicas o proxecto piloto Eduteca se vai centrar «na axuda das tarefas escolares», o que tamén permitirá que «os nenos e nenas en situación de vulnerabilidade accedan a un reforzo escolar que moitas familias non poden pagar». Así, A Trisca será o centro de Educateca, de luns a venres en horario de 15.30 a 19 horas, en espazos diferentes para a cativada de 6 a 9 anos e de entre 10 e 12.
O formulario de inscrición de Educateca vaise facilitar nos centros educativos públicos e concertados da cidade, ademais de estar dispoñible na web municipal. O prazo de solicitude de praza estará aberto entre o 23 e o 26 de setembro, a través do email migrancions@santiagodecompostela.gal.
A oferta deste ano é de 15 prazas para cada xornada da semana, posibilitando que as familias elixan os días e o horario que máis beneficie a súa conciliación familiar e laboral, e favorecendo que as nais con máis dun fillo nas idades que comprende o programa poidan inscribilos a todos.
Mediante este correo serán os Servizos Sociais do Concello os que soliciten a cada familia a documentación necesaria para valorar e conceder as prazas. Os requisitos que se establecen para formar parte de Eduteca son, alén de que o cativo teña unha idade comprendida entre os 6 e os 12 anos, que estea empadroado no municipio e que curse estudos nun centro educativo da cidade. A renda será tamén un factor claro –alén da prioridade de familias migrantes e monomarentais–, e non poderá exceder tres veces o Iprem (indicador público de renda).
