Santiago
A Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle estará completa no verán de 2026
A Deputación da Coruña e o Concello de Santiago asinaron un convenio para a execución dos últimos 36 quilómetros
A Deputación da Coruña e o Concello de Santiago asinaron onte un convenio de encomenda de execución da obra que completará os 36 quilómetros de senda da Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, que conecta de xeito peonil e ciclista a capital galega con Cerceda polo antigo trazado do ferrocarril entre A Coruña e a capital galega. Deste xeito, as previsións apuntan a que o percorrido estará rematado no verán de 2026.
O acordo entre as dúas administracións establece que a institución provincial execute as obras do segundo tramo deste itinerario, que van dende o camiño das Pereiras ata a localidade de Ramelle, todo dentro do termo municipal compostelán. A actuación, orzada en 833.391 euros, consiste esencialmente na adecuación do treito de case 5 quilómetros e a súa contorna para o seu uso como vía de mobilidade peonil e ciclista.
Últimos tramos pendentes
Ademais, faltan por completarse outros dous treitos, ambos no Concello de Santiago. O primeiro deles, entre a estación da Sionlla e o camiño das Pereiras (de aproximadamente 2,2 quilómetros) está actualmente en execución e o seu remate producirase a curto prazo tras un investimento de máis de 750.000 euros.
O segundo atópase na fase final da adxudicación, polo que antes de rematar 2025 comezarán os traballos para adecuar os 3 quilómetros que unen Ramelle e a ponte sobre o río Tambre. Esta actuación supón un investimento de preto de 280.000 euros.
Proxecto estratéxico
O presidente da Deputación, Valentín González Formoso resaltou que "a Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle é un proxecto estratéxico para a provincia, porque recupera o trazado histórico do ferrocarril e convérteo nun espazo de encontro, lecer e mobilidade sostible. Supón tamén unha aposta clara polo turismo de proximidade e pola dinamización económica dos concellos polos que discorre, que se verán beneficiados coa posta en marcha da que xa é a maior Vía Verde de Galicia".
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín destacou a coordinación entre as dúas administracións para impulsar este proxecto, que encaixa nos valores do Concello para promover unha mobilidade alternativa e sustentable, ao tempo que se impulsan hábitos de vida saludables a través do deporte e se recuperan zonas abandonadas.
Investimento no Auditorio de Galicia
Por outra banda, Sanmartín e Formoso asinaron outro convenio de colaboración polo que a Deputación concede ata 300.000 euros para o financiamento parcial da programación cultural do Auditorio de Galicia durante o ano 2025.
