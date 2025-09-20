Hasta 80 menús gratis en las cafeterías de la Universidade de Santiago: Así pueden conseguirse

Instauradas en la época del Covid, las ayudas a la manutención de la Universidade de Santiago de Compostela han llegado para quedarse. La USC lanza, por sexto año consecutivo, la convocatoria dirigida a sus estudiantes. Los que cumplan los requisitos podrán conseguir hasta 80 bonos gratis canjeables por otros tantos menús en las cafeterías de la Universidad.

La novedad más destacada de este año es que los solicitantes podrán elegir entre tres tipos de bonos: 80 bonos de consumo (se distribuirán un máximo de 500 unidades), 60 (se entregarán hasta 400 unidades) y 40 vales de consumo (el número se determinará en función de las solicitudes). El plazo para formalizar las solicitudes es del lunes 22 al miércoles 1 de octubre de 2025.

El origen

Estas ayudas, que comenzaron en 2020 debido a la crisis económica derivada de la COVID-19, «siguen siendo necesarias, teniendo en cuenta la persistencia de dicha crisis, reflejada en la actual situación de escalada de precios, que está afectando al consumo de productos básicos», explica la USC.

¿Dónde se utilizan?

La Universidad destina un presupuesto de 520.000 euros. Los estudiantes pueden canjear los vales por menús en los siguientes comedores universitarios:

Colexio Maior Rodríguez Cadarso

Edificio Docente Roberto Novoa Santos

Escola Técnica Superior de Enxeñería

Fac. Ciencias da Comunicación

Fac. Ciencias da Educación e Psicoloxía

Fac. Económicas e Empresariais

Fac. Filoloxía

Fac. Matemáticas

Fac. Medicina

Residencia Universitaria Burgo das Nacións

SEU Santiago

Fac. ADE

Fac. Humanidades

Fac. Veterinaria

¿Cómo pedirlas?

Los requisitos económicos y académicos para acceder a las ayudas pueden consultarse en detalle en las bases de la convocatoria en esta web de la USC. Las solicitudes deben presentarse en dos etapas para ser válidas. Por un lado, a través de la Sede Electrónica de la USC, rellenando el formulario de solicitud estándar, y, por otro, a través de la plataforma del Banco Santander. La USC también recuerda que es obligatorio consumir el 90 % de las bonificaciones concedidas. Si por razones justificadas no es posible hacerlo, la renuncia debe comunicarse enviando un correo electrónico a xerencia.axudas@usc.gal.