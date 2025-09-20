Abre en Santiago el Cash Record más grande de Vegalsa-Eroski

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski refuerza su apuesta por el canal profesional con la apertura de un nuevo Cash Record -el más grande de la empresa hasta el momento-, ubicado en el Parque Empresarial de A Sionlla, en Santiago de Compostela.

El nuevo centro, situado en la Rúa Castilla y León, 41-43, sustituye al anterior establecimiento que la compañía disponía a escasos kilómetros, en el Polígono do Tambre, poniendo ahora a disposición de los clientes 3.172 m² de superficie comercial y un aparcamiento exclusivo para clientes con 115 plazas cubiertas y cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La inauguración de este autoservicio mayorista, junto al hipermercado Eroski A Sionlla, eleva hasta los 6.725 m² la superficie comercial de la que dispone Vegalsa-Eroski en este polígono, donde ya emplea a más de 160 profesionales.

Con esta apertura, Cash Record cuenta con 16 establecimientos entre Galicia y Asturias, con una red comercial que supera los 28.400 m² de superficie de ventas y más de 350 profesionales.

Horario ininterrumpido de lunes a sábado

Espacio de carnicería del Cash Record de A Sionlla. / Cedida

El nuevo Cash Record A Sionlla abrió el jueves sus puertas al público tras el acto de inauguración celebrado el día anterior, que contó con la participación del director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño Sánchez, del director de negocio de Cash Record, Francisco Crespo Montoto, y del director general de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén Castro.

«Para Vegalsa-Eroski, esta apertura es muy importante, ya que supone reforzar el compromiso con nuestra enseña Cash Record y con Santiago de Compostela, donde pretendemos ofrecer, en un mismo lugar y junto a nuestro hipermercado Eroski, una oferta amplia y completa para cualquier tipo de cliente, ya sea consumidor final o profesional del canal HORECA», destacó el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño.

El establecimiento ofrece un horario ininterrumpido de lunes a sábado, de 07:00 a 21:00 horas, y está atendido por un equipo de 53 profesionales, formado por personal del anterior centro y nuevas incorporaciones.

El valor diferencial de la tienda se basa en su oferta de productos frescos. / Cedida

Para esta apertura, Vegalsa-Eroski ha destinado aproximadamente 3 millones de euros, centrando una parte de la inversión en la habilitación del local, así como equipamiento, maquinaria e instalaciones. El espacio se presenta adaptado a la nueva imagen corporativa de la enseña, que la compañía estrenó en abril con la inauguración del Cash Record de San Cibrao das Viñas (Ourense).

Más de 10.000 referencias

El nuevo Cash Record de Santiago de Compostela ofrece a sus clientes un surtido de más de 10.000 referencias en alimentación, droguería, menaje y bodega, con formatos especialmente adaptados a las necesidades del sector HORECA, ofrecidas por proveedores nacionales, regionales y locales, así como un amplio catálogo de su marca propia, Servihotel, bodega premium y compra online. El valor diferencial, su oferta de 1.700 referencias de productos frescos, disponibles en las secciones de carnicería, pescadería y frutería.

Sobre Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 289 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales hipermercados y gasolineras Eroski, Eroski Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski City, Aliprox y Eroski Rapid.

Su estructura comercial en Galicia se extiende por las 4 provincias gallegas y cuenta con una moderna plataforma de mercancías generales, situada en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnologías logísticas de última generación, además de las plataformas de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense.