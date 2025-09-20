Un aparatoso accidente de madrugada acaba con un vehículo volcado en la rúa Ánxel Baltar
Se salió de la vía e impactó con otro que estaba estacionado
Aparatoso accidente de madrugada en Santiago. El suceso ha ocurrido poco después de las doce de la noche en la rúa Ánxel Baltar y en el siniestro, se ha visto involucrado un vehículo todoterreno que ha quedado totalmente volcado sobre la calzada después de salirse de la vía y chocar con otro turismo que estaba estacionado.
Fuentes consultadas del 112 Galicia han explicado a EL CORREO GALLEGO que todo sucedió pasada la medianoche, a la altura del Nº 2 de la mencionada calle, en un punto muy próximo al Hotel Peregrino. Según apuntan desde el centro de emergencias, recibieron varias llamadas alertando de que un coche había impactado con otro que estaba aparcado, provocando que el primero volcara, pero también señalaban que sus ocupantes habían podido salir por sus propios medios.
Con esta información, se dio aviso tanto a Urxencias Sanitarias 061 como a Policía Local y Bomberos de Santiago para que se personasen en el lugar, aunque finalmente, estos últimos no tuvieron que intervenir.
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- Denuncian a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas sin el certificado necesario
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- Estas son las mejoras en Santiago con la mayor inversión de la historia en los aeropuertos españoles
- La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago