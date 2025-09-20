La Unidad de Neurología cognitiva del CHUS mantiene en seguimiento a 2.800 enfermos

Si bien existen otras causas de deterioro cognitivo y algunas son evitables, al menos seis de cada diez casos de demencia se deben al alzhéimer. Una patología sobre la que el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza quiso concienciar este viernes, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Alzhéimer este domingo.

Lo hizo de la mano de la Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Azlhéimer (Agadea), que instaló unas mesas informativas en el Clínico de Santiago y en Barbanza, y que fueron visitadas por representantes de la dirección y del Servicio de Neurología del CHUS.

En Galicia hay unas 36.000 personas con demencia, con unos 5.700 nuevos pacientes diagnosticados cada año.

Sospecha de deterioro cognitivo

La Unidad de Neurología Cognitiva del Servicio de Neurología del área sanitaria compostelana consultó en 2024 a 3.850 pacientes con sospecha de deterioro cognitivo y realiza seguimiento a 2.800 pacientes anualmente.

Aunque las cifras son muy variables según el área estudiada, el deterioro cognitivo leve se ve en el 25% de la población anciana y solo en un 10% de estos pacientes son los síntomas iniciales de una demencia. Un depósito anormal de una proteína (amiloide beta) en el interior de las neuronas es un factor clave en la evolución de la enfermedad, iniciando probablemente una cascada de procesos inflamatorios que llevan a la aparición y/o a la progresión de los síntomas.

Más frecuente en mujeres

Sin embargo, la causa del alzhéimer no se conoce, aunque se sabe que es más frecuente en mujeres y se identifican como factores de riesgo evitables traumatismos craneales, obesidad, sedentarismo, diabetes, hipertensión, alcohol y tabaquismo, o aislamiento social y depresión.

Recientemente la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha aprobado el uso de dos fármacos (Lecanemab y Donanemab) que extraen la proteína amiloide beta del cerebro. Estarían indicados en formas muy iniciales, pero al haber riesgo de complicaciones hemorrágicas en un 30% de casos, las agencias reguladoras de los distintos países están evaluando a qué pacientes y en qué condiciones deberían administrárseles estos fármacos.