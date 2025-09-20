Homenaxe a Puy Muñoz, o profesor da USC que "educaba para a xustiza"
O presidente do Parlamento lembra o seu labor como redactor do anteproxecto do Estatuto de Autonomía
O que fora profesor emérito da USC Francisco Puy Muñoz, finado en 2024, recibiu onte unha homenaxe na Facultade compostelá de Dereito que contou coa presidencia do reitor Antonio López e a asistencia, entre outros, do presidente do Parlamento, Miguel Santalices, e da catedrática e ex Defensora do Pobo, Milagros Otero Parga, autora do libro Francisco Puy Muñoz. El profesor que educaba para la Justicia, que se presentou na sesión.
O acto iniciouse precisamente coa intervención da profesora Otero, discípula do homenaxeado, que deu paso ás da catedrática de Filosofía do Dereito da Universidade do Minho (Portugal) e prologuista do volume, Clara Calheiros; da profesora da Universidade das Américas (Ecuador) e autora do epílogo, Johanna Ponce, e do director de varias coleccións da editorial Reus na que está editado, Carlos Rogel Vide.
O libro
O volume desgrana de maneira detallada en catro seccións a vida de Francisco Puy, o legado intelectual que deixou, a súa pegada no tecido social e un currículo da súa traxectoria profesional. En esencia, a obra de Milagros Otero pretende ofrecer unha visión de conxunto da vida e obra de Puy Muñoz, persoeiro relevante no eido académico internacional, así como da vida social e política de Galicia.
Estatuto
O presidente do Parlamento galego, Miguel Santalices, destacou a participación de Puy Muñoz como secretario na Comisión redactora do anteproxecto do Estatuto de Autonomía, «xermolo estatutario que levou despois a acadar o grado de autogoberno do que disfruta Galicia na actualidade».
Tal e como lembrou o presidente do Parlamento durante a súa intervención no acto de homenaxe, Puy Muñoz non so formou parte da chamada Comisión dos 16, senón que tamén participou na redacción do primero anteproxecto de estatutos do Panteón de Galegos e Galegas Ilustres en 1974.
Este último feito culminou coa constitución da súa fundación como «símbolo de concordia e froito dun amplo acordo social e político».
Pai de Pedro Puy
Puy Múñoz faleceu en Santiago o 31 de xullo de 2024 aos 88 anos de idade. Nado o 12 de xaneiro de 1936 en Cambil, provincia de Jaén, Puy Muñoz estaba casado con Rosario Fraga Iribarne, irmán de Manuel Fraga, e era pai do político do PP Pedro Puy Fraga. Puy Muñoz dedicou gran parte da súa vida á docencia e a investigación. Foi catedrático na USC desde 1966.
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
- Denuncian a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas sin el certificado necesario
- Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
- Estas son las mejoras en Santiago con la mayor inversión de la historia en los aeropuertos españoles
- La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago