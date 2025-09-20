Lorenzo Caprile en Santiago: «Si tuviera que hacer un vestido a esta ciudad, sería rojo y de tafetán»

Tras echarse un pitillo en la entrada del CGAC, el premiado diseñador de moda Lorenzo Caprile (2 de agosto de 1967, Madrid), contestó a EL CORREO GALLEGO a la pregunta de qué confeccionaría para una ciudad como la capital gallega si Santiago fuera una persona: «Diseñaría un vestido de rojo, de mi rojo, y sería un vestido de tafetán», contó en alusión a un tejido liso y brillante que él mismo ha usado, por ejemplo, para la influencer Marta Lozano.

«Estoy aquí para que me exprimáis como un limón, así que, haced preguntas...», señaló Caprile para empezar su charla tras recomendar que «se visiten los museos, como este (CGAC) o el Museo del Pueblo, que tenéis ahí al lado, que es maravilloso», apuntó en su visita a Santiago (a donde llegó en tren) sobre el Museo do Pobo.

Apertura de 'Artesanamente'

La visita de Lorenzo Caprile este viernes el acto estelar del primer día de Artesanamente, mercado que prosigue hoy y mañana en Santiago con la sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19) como epicentro. La Consellería de Empleo, Comercio y Emigración y la del Medio Rural, a través de la Fundación Artesanía de Galicia y de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria, colaboran junto al Concello en la organización de esta primera edición del evento.

La reina Letizia

«Un diseñador es como un director de orquesta, la moda responde a la funcionalidad, vestir a la persona y cubrir sus necesidades», esas son algunas de las claves de su oficio, una labor artesana que domina hasta el punto de tener clientas de tanta fama, como la misma reina Letizia.

«Recibí un encargo por parte de la Casa Real de realizar una serie de prendas para los distintos actos de la reina Letizia, y tuvimos la suerte de que ella eligiera le traje rojo, uno de los que yo le había hecho, y esos trajes son los que ella se fue poniendo en los primeros años del matrimonio, pero el protocolo ha cambiado muchísimo, antes había una cena real casi una vez al mes y ahora si hay una al año, ya es mucho», contó Caprile.

Cuarto por la derecha, Lorenzo Caprile, entre el público del CGAC ante el vídeo de su trabajo. / Jesús Prieto

Consejos, IA y TVE

«Del 97 a 2004, fueron años muy duros, hasta que llegó ese famoso traje rojo para la Reina, y desde ahí a 2010 coqueteé un poco con el pret a porter, pero desde 2010 me centro en mi taller y en mis trajes a medida».

Entre el público presente durante su intervención de entrada libre, le pidieron consejos para empezar en el mundo de la moda, y Lorenzo Caprile fue claro: «A ese alguien le diría, que no empezara», sentencia que generó risas entre el centenar de asistentes. Al rato añadió que si alguien "tiene vocación" debe seguirla y dedicarse a aprender.

Respecto a la aparición de la IA (Inteligencia artificial), Caprile afirmó que cree que los cambios que pueden generar en la industria de la moda "solo están en el principio, queda mucho por ver", añadiendo que considera que ciertos oficios creativos del ámbito textil se podrían ver sustituidos por la IA pronto. Entre las preguntas del público asistente a una conferencia que se abrió con un video corporativo de la firma de Lorenzo Caprile, se aludió también a su rol como jurado en Maestros de la costura, concurso en formato de reality show que se ha emitido en los últimos cuatro años en La 1 de Televisión Española (TVE). "Cada capítulo del programa tardamos en grabarlo una semana", reveló.

Confesó además que entre los trabajos que más recuerdos le generan están aquellos que no cumplen las expectativas de la persona que lo encarga, como pasó hace poco "con una cliente gallega, una muy buena clienta, por eso me duele todavía más...".

Desde la derecha, octava, delante, la alcaldesa, entre más asistentes. / Antonio Hernández / Antonio HernÃ¡ndez Rios

‘Artesanamente’ feria de artesanía en la Rúa do Vilar

Por otro lado, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la primeira tenenta de alcaldesa y responsable de Promoción Económica del Concello, María Rozas, asistieron este viernes a la inauguración, en la sede de Afundación, de estas jornadas denominadas Artesanamente, un escaparate de artesanía, también de la faceta alimentaria gallega que está abierta este sábado y domingo en la Rúa do Vilar.

Artesanamente está concebido como «un espazo singular para darlle visibilidade ao talento dos artesáns locais, cunha selección de produtos únicos». Un total de 25 entidades de toda Galicia muestran y venden sus productos, junto con 23 marcas de artesanía alimentaria. Además, esta feria incluye una programación paralela con exhibiciones en vivo, conferencias, y hasta un desfile dominical de la Asociación do Traxe Galego.

Da artesanía e de Artesanamente indicó la edil María Rozas la «valentía» de los artesanos «porque van contracorrente nun mundo globalizado e lémbrannos que temos unha identidade propia ao tempo que nos animan a consumir de modo responsable».

En esa misma línea, se pronunció la regidora compostelana, que reivindicó también que este modo de producir y comerciar «significa transformación social, cambiar o modelo, e ten que ver coa igualdade, porque moitas son iniciativas de traballo feminino, que non se poñía en valor».