O PP de Santiago denuncia que non se atalle o senfogarismo dende o Goberno local

Censuran tamén a demora da posta en marcha do centro de integración de Belvís

Os populares advirten de que o número de persoas que dormen na rúa vai en aumento

A edil do PP Yolanda Otero afeoulle este venres ao goberno local «a súa incapacidade para atallar a problemática do sinfogarismo na cidade, que en vez de ir a menos vai a máis», polo que os populares afirman que a preocupación veciñal tamén medra, «o que evidencia que a actuación municipal é insuficiente».

A concelleira popular lembrou que as previsións iniciais do Goberno local en relación ao Cipis –Centro Integral para a Inclusión Social– eran telo aberto no primeiro semestre de 2024. «O goberno local leva dous anos anunciando a apertura do Cipis en Belvís», aseverou para recalcar que logo demorou a finais de ano e finalmente en 2025, «pero, cando xa está rematando o verán, aínda se descoñece a data da súa posta en marcha».

Yolanda Otero puxo atención a que aínda non se licitou o equipamento do centro nin tampouco a súa xestión, «é realmente dubidoso que se vaian cumprir os prazos comprometidos, co que estamos ante un exemplo máis da política publicitaria do goberno local».

A concellaría de Servizos sociais, María Rozas, xa xustificou no seu momento, en conversa con este diario, que a demora na obra se debeu á vinculación das actuacións a un préstamo e posteriormente á redacción dos pregos correspondentes á xestión do centro, pois ao tratarse dun servizo «de 24 horas, non é suficiente tan só co persoal municipal» para poder dar atención ás 14 persoas sen fogar para as que está deseñado o centro de Belvís.

Así e todo o PP entende que o Goberno local debe «actuar xa para atender esta problemática», en referencia ás persoas que dormen na rúa e que, reclacan, «día a día, vai en aumento». Os populares fan referencia tamén á «preocupación e inquedanza da veciñanza» e instan o goberno a «ofrecer recursos específicos e de calidade ás persoas sen teito».

A edil do PP reiterou a necesidade de traballar para «atallar a cronificación desta problemática social de forma coordinada coas entidades do tecido asociativo da cidade» e denunciou que Raxoi non conte «cun Plan municipal contra o sinfogarismo». Otero denuncia que as medidas adoptadas polo goberno local «non son suficientes» e instou a «unha intervención municipal urxente», destacando que «non falamos de ideoloxías, senón de humanización».

O Partido Popular definiu no seu comunicado de prensa o senfogarismo coma «unha das manifestacións máis duras da exclusión social e vulnerabilidade, xa que supón unha progresiva desvinculación do entorno social e se relaciona a complexos problemas estruturais, causados por moitos factores, como as adicións, roturas familiares ou desemprego». A edil popular referiuse tamén ao pacto europeo de 2021 co compromiso de que «en 2030 non haxa ninguén vivindo na rúa».

