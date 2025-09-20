Ryanair presenta un ERE para cien empleados de asistencia en tierra de Santiago: «É unha mafia»

Ryanair sigue siendo fuente de malas noticias para Santiago, especialmente para los trabajadores vinculados a la aerolínea en el aeropuerto Rosalía de Castro. Si el cierre de su base a partir del 26 de octubre y la drástica reducción de vuelos había sentado como un jarro de agua fría, esta semana ha sido el personal de asistencia en tierra, dependiente de la filial Azul Handling, el que se ha visto sorprendido por el anuncio de un ERE que afecta a un centenar de empleados de este servicio. El comité de empresa, integrado por CC.OO. y CIG, rechazó ayer la medida en una rueda de prensa y anunció movilizaciones, además de solicitar la intervención de las administraciones públicas para pararle los pies a la firma irlandesa.

El presidente del comité de empresa de Azul Handling, Alberto Couceiro, explicó que recibieron un burofax este martes anunciando el ERE sin que haya mediado ninguna otra comunicación. En conversación con este diario, la delegada sindical de la CIG, Sofía Miranda, cifra en un centenar el número de afectados y explica que el personal de vuelo ha sido reubicado a través de traslados, pero en su caso no les han dado esa opción. Además, subraya que «os traslados non son viables e a nosa empresa non é subrogable».

Los representantes sindicales advierten del «retroceso» que supone para el transporte en Galicia la ‘espantada’ de Ryanair, reduciendo sus vuelos de 100 a 15 semanales. Así, recuerdan que la aerolínea irlandesa mueve el 50 % de los pasajeros de Lavacolla y auguran que otras compañías como Vueling o Easyjet solo podrían cubrir alrededor de un 10% de la oferta.

Cierre de la pista

En cualquier caso, rebaten los argumentos de Ryanair y creen que su divorcio con Santiago «non ten nada que ver» con la subida de las tasas de Aena, sino que está relacionado con el cierre del aeropuerto durante 35 días para las obras de regeneración de la pista entre abril y mayo de 2026. El parón supondrá un escollo para todas las compañías que operan en Lavacolla.

De este modo, Miranda apunta que las razones que esgrime la compañía son «unha excusa». En este sentido, señala que «Ryanair ve a ocasión de lanzar un ERE, desfacerse de todo o persoal que ten aquí que leva 20 anos, paga 21 días por ano traballado, despois vén o verán mailo Ano Santo, e empeza de cero pagando 700 ou 800 euros a traballadores eventuais».

Esperaban un ERTE

Frente al ERE anunciado, el comité de empresa defiende que, con la decisión de cerrar la base, «o lóxico sería que levasen a cabo a idea que tiñamos na cabeza, que consistía nun ERTE ata xuño». De ahí la sorpresa al recibir la notificación porque «o que non esperabamos era isto, que é unha limpeza que lle vén moi ben a Ryanair», agrega Miranda. La opción del ERTE cree que podría ser evaluada «se a Xunta inxecta cartos», algo que ocurre en otros aeropuertos regionales para incentivar el turismo. La delegada sindical sostiene que «entendo que non se faga porque Ryanair é unha mafia, e o que está facendo é extorsionar precisamente para que solten eses cartos».

Llegados a este punto, los trabajadores de asistencia en tierra exigen a Ryanair que proporcione «información clara, inmediata e transparente sobre o futuro laboral do persoal; que se deseñe unha estratexia conxunta para os tres aeroportos galegos (Santiago, A Coruña e Vigo), baseada na coordinación e que se avance no mapa de rutas acordado no Comité de Coordinación Aeroportuaria».

Reuniones con representantes públicos

Con este mensaje acudirán a las reuniones que tienen previstas la próxima semana con representantes públicos. El lunes 22 mantendrán un encuentro con el grupo parlamentario del PP, mientras que al día siguiente se reunirán con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Además, está pendiente concretar una fecha para verse con diputados del PSOE. El jueves 25 realizarán una concentración coincidiendo con la intervención de la representación sindical en el pleno de Santiago.

En cuanto a los próximos pasos del ERE, se abre un plazo de siete días para formar una mesa negociadora, seguidos de otros 30 para abordar dichas negociaciones. Sin embargo, Miranda apunta que «temos unha mínima esperanza de que o boten atrás porque alegan causas organizativas. Por tema económico, por suposto que non é, porque os números son positivos. E por tema organizativo, consideramos que tampouco é válido. Esperemos que o Goberno lle poña trabas para botarnos».