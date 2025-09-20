Analizan en el Clínico de Santiago los efectos de la patología del sueño infantil
Redacción
El Clínico de Santiago acogió ayer una jornada de Actualización de Patología del Sueño Infantil, organizada por la Sociedad Gallega de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial, cuya presidenta es Ana Faraldo, adjunta clínica en el CHUS. Los participantes incidieron en la necesidad de avanzar en el conocimiento, diagnóstico precoz y tratamiento integral de la patología del sueño infantil, que afecta al desarrollo de los pequeños, no solo en lo que se refiere a su descanso, sino que además incide directamente en su desarrollo cognitivo, emocional y físico.
Ponentes de destacado prestigio
La iniciativa de este viernes en Santiago, según los organizadores, pretende contribuir a actualizar conocimientos y a generar espacios de diálogo entre profesionales de distintas disciplinas que comparten la atención de estos pacientes.
Entre los ponentes en esta cita, Carlos García Magán, de la Unidad de Alergología y Neumología Pediátrica del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS); Óscar Ramón Sans Capdevila, de Neurofisiología clínica y jefe de la Unidad de Trastorno del Sueño del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona; Christian Calvo Henríquez, de la Unidad de Otorrinolarinogología Pediátrica del CHUS, y Ángel Lede Barreiro, de la Unidad de Otorrinolarinogología Pediátrica del Complexo Hospitalario de Pontevedra.
