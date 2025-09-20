Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Analizan en el Clínico de Santiago los efectos de la patología del sueño infantil

Ana Faraldo con los ponentes en la jornada de actualización en el Clínico de Santiago.

Ana Faraldo con los ponentes en la jornada de actualización en el Clínico de Santiago. / Cedida

Redacción

Santiago

El Clínico de Santiago acogió ayer una jornada de Actualización de Patología del Sueño Infantil, organizada por la Sociedad Gallega de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-Facial, cuya presidenta es Ana Faraldo, adjunta clínica en el CHUS. Los participantes incidieron en la necesidad de avanzar en el conocimiento, diagnóstico precoz y tratamiento integral de la patología del sueño infantil, que afecta al desarrollo de los pequeños, no solo en lo que se refiere a su descanso, sino que además incide directamente en su desarrollo cognitivo, emocional y físico.

Ponentes de destacado prestigio

La iniciativa de este viernes en Santiago, según los organizadores, pretende contribuir a actualizar conocimientos y a generar espacios de diálogo entre profesionales de distintas disciplinas que comparten la atención de estos pacientes.

Noticias relacionadas y más

Entre los ponentes en esta cita, Carlos García Magán, de la Unidad de Alergología y Neumología Pediátrica del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS); Óscar Ramón Sans Capdevila, de Neurofisiología clínica y jefe de la Unidad de Trastorno del Sueño del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona; Christian Calvo Henríquez, de la Unidad de Otorrinolarinogología Pediátrica del CHUS, y Ángel Lede Barreiro, de la Unidad de Otorrinolarinogología Pediátrica del Complexo Hospitalario de Pontevedra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
  2. Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
  3. El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
  4. La Policía Local socorre a una mujer que pedía ayuda a gritos desde su vivienda en Santiago
  5. Denuncian a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas sin el certificado necesario
  6. Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de 'infierno' y pleito judicial
  7. Estas son las mejoras en Santiago con la mayor inversión de la historia en los aeropuertos españoles
  8. La cascada escondida tras un cementerio de Galicia que sorprende en redes: a media hora de Santiago

Lorenzo Caprile en Santiago: «Si tuviera que hacer un vestido a esta ciudad, sería rojo y de tafetán»

Lorenzo Caprile en Santiago: «Si tuviera que hacer un vestido a esta ciudad, sería rojo y de tafetán»

Hasta 80 menús gratis en las cafeterías de la Universidade de Santiago: Así pueden conseguirse

Hasta 80 menús gratis en las cafeterías de la Universidade de Santiago: Así pueden conseguirse

O PP de Santiago denuncia que non se atalle o senfogarismo dende o Goberno local

O PP de Santiago denuncia que non se atalle o senfogarismo dende o Goberno local

Ryanair presenta un ERE para cien empleados de asistencia en tierra de Santiago: «É unha mafia»

Ryanair presenta un ERE para cien empleados de asistencia en tierra de Santiago: «É unha mafia»

Analizan en el Clínico de Santiago los efectos de la patología del sueño infantil

Analizan en el Clínico de Santiago los efectos de la patología del sueño infantil

La Unidad de Neurología cognitiva del CHUS mantiene en seguimiento a 2.800 enfermos

La Unidad de Neurología cognitiva del CHUS mantiene en seguimiento a 2.800 enfermos

Homenaxe a Puy Muñoz, o profesor da USC que "educaba para a xustiza"

Homenaxe a Puy Muñoz, o profesor da USC que "educaba para a xustiza"

Abre en Santiago el Cash Record más grande de Vegalsa-Eroski

Abre en Santiago el Cash Record más grande de Vegalsa-Eroski
Tracking Pixel Contents