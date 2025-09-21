La USC da la bienvenida a los estudiantes internacionales: «Estuvimos en una foliada y vamos a clases de gallego»

La llegada como estudiante a Santiago sigue siendo una experiencia muy especial, incluso más para quiénes lo hacen desde otros países. Esa es la sensación que transmitían ayer los asistentes al International Students’ Welcome Day, el acto de bienvenida de la USC al estudiantado internacional. La cita, celebrada en los jardines del Colexio de Fonseca contó con la presencia de 300 participantes procedentes de 50 países diferentes. Este curso serán 2.000 los alumnos extranjeros que pasarán por las aulas de la universidad compostelana.

Pese al poco tiempo transcurrido desde el inicio de las clases, algunas de las presentes en el acto se están integrando con facilidad en la vida de la capital gallega. Es el caso de Delfina, Lucía y Noelia, tres estudiantes uruguayas de máster beneficiarias de las becas BEME de la Xunta. «Hay una oferta cultural divina», resalta Delfina, algo que corrobora Noelia al señalar que «ya fuimos a una foliada y nos pareció interesante». Además, Lucía explica que en octubre empezará clases de baile gallego y que las tres están aprendiendo gallego a través de un curso del Concello.

El acto contó con la presencia de 300 estudiantes procedentes de 50 países / Jesús Prieto

Sebastián, que procede de Colombia y también cursa un máster, se expresa en un términos similares sobre la integración al afirmar que Santiago «es una ciudad acogedora». Por su parte, Eliska estudiante de idiomas de la República Checa, apunta que «me gusta Santiago y está siendo una buena experiencia». «Santiago es una ciudad maravillosa. Te enamora todos los días», apostilla Noelia.

Dificultades para encontrar piso

Lo que la mayoría no ha podido evitar es el ‘vía crucis’ para encontrar una vivienda. Así lo constata Carla, llegada desde Chile para cursar Psicología. «Tuve bastantes dificultades, empecé a buscar en julio y había poca oferta. Viajé una semana antes del curso para buscar en persona», comenta. «La traba principal era que nadie nos quería alquilar sin una visita presencial. Al final lo conseguimos haciendo una videollamada con el propietario y tuvimos suerte», cuenta Lucía.

Eliska (República Checa) y Carla (Chile) han llegado este curso a Santiago / Jesús Prieto

La fortuna también se alió con los colombianos Santiago y Alejandra. Mientras que ella consiguió alquilar antes de venir a través de un portal inmobiliario, su compañero de máster explica que «fue fácil para mí» gracias a un conocido. Algo parecido le sucedió a Noelia, puesto que «conseguí piso bastante rápido por otros estudiantes extranjeros que estuvieron antes y se empieza a generar una red».

Conexión con todo el mundo

En el acto institucional, el rector de la USC, Antonio López, resaltó la importancia del estudiantado internacional que «cumpre coa misión de conectar Santiago e Galicia con todo o mundo». La vicerrectora de Internacionalización, María José López Couso, aludió a los programas desarrollados desde su área, mientras que el secretario xeral de Universidades de la Xunta, José Alberto Díez, aseguó que la captación de alumnado extranjero es una «apuesta estratégica» que irá en aumento. Por último, el edil de Urbanismo de Santiago, Iago Lestegás, abogó por «promover a diversidade, o intercambio e a solidariedade».